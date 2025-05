Cagliari, i portalettere di via Simeto cambiano look: ecco le nuove divise

Cambio d’abito per gli 82 portalettere e operatori interni applicati presso il Centro di Distribuzione di via Simeto a Cagliari. Nei giorni scorsi, infatti, sono state consegnate a tutti i dipendenti del Centro le nuove divise progettate e confezionate nel segno del comfort, della sostenibilità e dell’innovazione secondo specifici requisiti di qualità che mirano a salvaguardare la sicurezza e la praticità lavorativa.

Oltre al nuovo design che unisce funzionalità ed estetica, le nuove divise sono state realizzate utilizzando tessuti riciclati per tutelare l’ambiente e hanno la capacità di proteggere dal freddo in inverno e altamente traspiranti per i periodi più caldi, con i colori classici di Poste italiane, il giallo e il blu, a cui si aggiunge il grigio.

“Le nuove divise –puntualizza Vanessa Deidda, responsabile del Centro di Recapito di Cagliari–rispondono effettivamente alle molteplici esigenze e necessità operative che il lavoro di portalettere richiede. In particolare, a mio parere, l’attenzione al design e soprattutto ai dettagli ha reso il tutto estremamente confortevole e funzionale, permettendo ai nostri operatori di lavorare con maggiore efficienza e serenità. I primi riscontri ottenuti dai colleghi confermano come l’ottima vestibilità garantisce una maggiore facilità nei movimenti, aspetto fondamentale in una professione altamente dinamica come quella del portalettere. Anche le numerose tasche presenti sia nel giubbino sia nel pantalone sono soluzioni che molti colleghi hanno apprezzato per la loro oggettiva utilità”.

Nel dettaglio, i pantaloni sono composti da materiali tecnici e traspiranti, foderati con tessuto K-Flex, comodi per chi svolge attività in continuo movimento e le polo, sia a manica lunga che corta, sono state confezionate con particolari fibre altamente protettive dai raggi UV. Per l’esterno la nuova divisa prevede una nuova giacca invernale 3 in 1 dotata di corpetto autoportante adattabile a qualsiasi contesto, in classe 2 per l’alta visibilità, in conformità alla normativa UNI EN ISO 20471:2017, classe 4 per impermeabilità e traspirabilità, altamente protettiva con un peso contenuto. Tutte caratteristiche pensate per permettere agli addetti al recapito di svolgere sempre più efficacemente il loro ruolo al servizio della collettività, ruolo che è in continua evoluzione.

Quello di Cagliari è il primo tra i centri interessati in Sardegna dal progetto di distribuzione delle nuove divise, un programma che gradualmente proseguirà anche nelle restanti province della regione.

Le divise si aggiungono ad altre dotazioni per i postini di Cagliari, tra queste ci sono i nuovi palmari che permettono di offrire a domicilio servizi come il pagamento dei bollettini di conto corrente o l’invio di una raccomandata.