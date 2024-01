Cagliari, i Falchi della Squadra Mobile arrestano un 24enne per detenzione e spaccio di droga

Da tempo gli investigatori del Gruppo “Falchi” della Squadra Mobile tenevano sotto controllo l’abitazione occupata dal giovane, dove numerosi acquirenti si recavano per fornirsi di stupefacente. In seguito alle indagini, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 24 anni per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nella serata del 3 gennaio i poliziotti, dopo aver assistito al viavai di acquirenti, hanno deciso di intervenire, bloccando il traffico. La successiva perquisizione nell’abitazione ha permesso di rinvenire e sequestrare 5 grammi di cocaina, ancora da suddividere e confezionare, sostanza da taglio, 875 euro, probabile provento dell’attività illecita e il materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

Il giovane è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di droga e accompagnato presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza di convalida.

A seguito dell’udienza di convalida, il Gip ha convalidato l’arresto senza applicare misure cautelari.