Cagliari, da Cala Mosca al Marino: 12 bagnini operativi nelle spiagge cittadine

A partire da domani sabato 15 giugno, sarà operativo il servizio di salvamento a mare organizzato dall’amministrazione comunale di Cagliari per garantire la sicurezza sulle spiagge cittadine durante l’estate. Il servizio, che durerà fino a metà settembre 2024 con possibilità di proroga, è realizzato in collaborazione con la Karalis Rescue Onlus.

Dodici bagnini, tutti con brevetto e formazione per l’uso del defibrillatore, saranno impiegati per sorvegliare le spiagge sotto la supervisione di tre responsabili della società e con la costante verifica della Protezione Civile comunale. Quest’ultima effettuerà sopralluoghi regolari per assicurarsi della qualità del servizio.

Le attività di salvamento saranno organizzate in quattro postazioni: Cala Mosca, la 1^ fermata, la 4^ fermata e l’ex Ospedale Marino.

Queste postazioni saranno operative ogni giorno dalle 9 alle 19 e offriranno: interventi di soccorso per bagnanti in difficoltà o in pericolo lungo le spiagge sorvegliate; operazioni di primo soccorso, inclusivo dell’uso del defibrillatore semiautomatico in caso di emergenze mediche; controllo delle condizioni igieniche dell’arenile, garantendo il rispetto delle normative sanitarie e delle ordinanze vigenti; monitoraggio delle aree di balneazione più frequentate per identificare e segnalare eventuali pericoli.