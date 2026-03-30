Cagliari come destinazione turistica, il Comune cerca un partner: al via la gara per gestire la comunicazione

Il Comune cerca un operatore per costruire la comunicazione della destinazione “Cagliari-Sardegna-Italia”. Al centro una visione più ampia, che coinvolge l’intera area metropolitana e punta sui grandi eventi dei prossimi mesi.
Una nuova immagine coordinata per raccontare il territorio e rafforzarne l’attrattività turistica. Il Comune di Cagliari ha pubblicato l’avviso esplorativo per individuare l’operatore a cui affidare la strategia di comunicazione della destinazione “Cagliari-Sardegna-Italia”.
L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di costruzione di una destinazione turistica integrata, che supera i confini cittadini e coinvolge l’intera area metropolitana. L’obiettivo è valorizzare in modo unitario il patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico, mettendo in rete comuni, operatori e realtà del settore.
Gli operatori interessati potranno presentare la propria manifestazione di interesse entro le ore 12 del 14 aprile, esclusivamente attraverso la piattaforma telematica del Comune, allegando una proposta progettuale ed economica.
La strategia di comunicazione dovrà essere costruita tenendo conto dei grandi eventi in programma nei prossimi mesi, considerati leve fondamentali per la promozione internazionale. Tra questi spiccano le regate preliminari dell’America’s Cup (Louis Vuitton Cup), in calendario dal 21 al 24 maggio 2026, che porteranno la città sotto i riflettori globali, ma anche appuntamenti come il centenario della Basilica di Bonaria e il torneo internazionale di tennis Sardegna Open Atp Challenger 175. Eventi diversi tra loro ma accomunati dalla capacità di attrarre pubblici differenti, dal turismo sportivo a quello religioso e culturale.