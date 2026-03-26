Cagliari, benefattore anonimo dona 40 uova di cioccolato ai piccoli pazienti del Policlinico

26 Marzo 2026
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Nella clinica vengono seguiti circa 700 bambini e bambine. Il dono verrà distribuito durante le visite dalla cardiologa Paola Neroni

La Pasqua si avvicina e nella Cardiologia Pediatrica del Policlinico Duilio Casula è arrivato un dolce dono per i piccoli pazienti cardiopatici. Un benefattore anonimo ha donato 40 uova di cioccolato che Paola Neroni, direttrice della struttura, distribuirà ai pazienti a fine visita.

“Ringraziamo il benefattore – dice la pediatra cardiologa Neroni – che anche quest’anno, con la sua generosa donazione, ha regalato non solo le uova di Pasqua ai piccoli pazienti ma anche un sorriso e un momento di spensieratezza alle famiglie, alleviando il peso della visita e rendendo tutto più dolce”.

I pazienti cardiopatici seguiti, dice la specialista Neroni, “nella Cardiologia Pediatrica, struttura che afferisce alla Terapia intensiva neonatale diretta dal professor Vassilios Fanos, sono circa 700. Ci occupiamo di screening, diagnosi e trattamento delle cardiopatie congenite a partire dalla fase prenatale sino all’età adolescenziale”.

Ogni anno, conclude la specialista dell’Aou di Cagliari, “eseguiamo circa 5.500 prestazioni tra prime visite e visite di controllo, come ecocardio, ecocardio fetale, visita cardiologica, ECG, Holter ecg 24 ore, sia ai pazienti ricoverati nei vari reparti dell’Aou di Cagliari che esterni”.

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