Cagliari, benefattore anonimo dona 40 uova di cioccolato ai piccoli pazienti del Policlinico

Nella clinica vengono seguiti circa 700 bambini e bambine. Il dono verrà distribuito durante le visite dalla cardiologa Paola Neroni
La Pasqua si avvicina e nella Cardiologia Pediatrica del Policlinico Duilio Casula è arrivato un dolce dono per i piccoli pazienti cardiopatici. Un benefattore anonimo ha donato 40 uova di cioccolato che Paola Neroni, direttrice della struttura, distribuirà ai pazienti a fine visita.
“Ringraziamo il benefattore – dice la pediatra cardiologa Neroni – che anche quest’anno, con la sua generosa donazione, ha regalato non solo le uova di Pasqua ai piccoli pazienti ma anche un sorriso e un momento di spensieratezza alle famiglie, alleviando il peso della visita e rendendo tutto più dolce”.
I pazienti cardiopatici seguiti, dice la specialista Neroni, “nella Cardiologia Pediatrica, struttura che afferisce alla Terapia intensiva neonatale diretta dal professor Vassilios Fanos, sono circa 700. Ci occupiamo di screening, diagnosi e trattamento delle cardiopatie congenite a partire dalla fase prenatale sino all’età adolescenziale”.
Ogni anno, conclude la specialista dell’Aou di Cagliari, “eseguiamo circa 5.500 prestazioni tra prime visite e visite di controllo, come ecocardio, ecocardio fetale, visita cardiologica, ECG, Holter ecg 24 ore, sia ai pazienti ricoverati nei vari reparti dell’Aou di Cagliari che esterni”.