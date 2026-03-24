Cagliari, apre la pista ciclo-pedonale a Monte Claro. Zedda: “Investiamo in mobilità sostenibile”

Percorso di 800 metri nel parco, tra via Romagna e via Cadello. Il lavoro è stato finanziato con fondi del Pnrr.



È stata inaugurata la nuova pista ciclo-pedonale all’interno del parco di Monte Claro, realizzata dalla Città metropolitana di Cagliari con l’obiettivo di migliorare i collegamenti tra la Cittadella della salute, via Cadello e le aree limitrofe, compresi i parcheggi vicini agli impianti sportivi. Il tracciato, lungo 800 metri e a doppio senso di percorrenza, unisce via Romagna a via Cadello e si inserisce in continuità con la rete ciclabile già esistente nel territorio comunale.

L’intervento è stato finanziato con 546 mila euro nell’ambito del Pnrr (Missione 5, Piani urbani integrati) ed è il risultato della collaborazione tra Città metropolitana, Asl Cagliari e Ares Sardegna. Il sindaco metropolitano Massimo Zedda ha sottolineato come il progetto rientri in una strategia più ampia sulla mobilità sostenibile: “La Città metropolitana intende continuare a investire per rendere le città più vivibili e inclusive, collegando tra loro parchi e quartieri”. Zedda ha inoltre richiamato i disagi legati ai cantieri sui sottoservizi, annunciando 25 milioni di euro destinati alla manutenzione di strade, piazze e marciapiedi, con lavori in partenza dal primo giugno.

La pista è stata progettata con attenzione all’inserimento nel contesto naturale del parco: utilizza asfalto drenante ed è dotata di elementi in legno, come un ponticello e le staccionate. È presente anche un sistema di illuminazione che consente l’utilizzo nelle ore serali. L’accesso principale si trova in via Romagna, dalla Cittadella della salute, e attraverso un percorso protetto – regolato anche da impianto semaforico – permette di raggiungere rapidamente via Cadello. Gli orari di apertura variano in base alla stagione: dalle 7 alle 22 in estate e dalle 7 alle 20 in inverno.