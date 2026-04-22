Cagliari, allarme sicurezza nel centro storico. Gli imprenditori: “Danni all’immagine della città, servono più controlli”

Incontro tra circa 45 operatori del Corso Vittorio Emanuele II per discutere misure operative da richiedere a Comune e Forze dell’ordine dopo gli episodi di microcriminalità registrati nello scorso fine settimana.

“Cagliari non deve essere raccontata attraverso questi episodi, ma non possiamo neppure ignorarli. Per questo chiediamo alle istituzioni un confronto permanente e interventi concreti, con presidi adeguati, controlli costanti e un coordinamento efficace nelle aree più sensibili del centro storico“. Emanuele Frongia, presidente di Fipe Confcommercio Sud Sardegna, è preoccupato. Anche perché è titolare di alcuni locali proprio nel cuore della città.

Per questo ha convocato un incontro con circa 45 operatori del Corso Vittorio Emanuele II, a Cagliari, per discutere misure operative da richiedere a Comune e Forze dell’ordine dopo gli episodi di microcriminalità registrati nello scorso fine settimana e avviare un percorso condiviso con imprese e istituzioni per rafforzare la sicurezza urbana, la prevenzione e la capacità di risposta degli operatori commerciali. “Quanto accaduto ci preoccupa profondamente e non può essere sottovalutato”, ha detto Frongia. “Parliamo di fatti che colpiscono lavoratori, imprenditori, cittadini e visitatori, e che rischiano di danneggiare l’immagine di una città che invece è bellissima, viva e naturalmente accogliente”.

Nel corso della riunione è emersa inoltre la necessità di accompagnare le imprese con strumenti pratici e formazione specifica. “Molti imprenditori e molti dipendenti spesso non sanno come comportarsi davanti a furti, minacce o situazioni di tensione. È fondamentale insegnare a denunciare, spiegare come muoversi, come segnalare correttamente i fatti e come gestire momenti critici senza esporsi a rischi inutili”, prosegue Frongia. “Come associazione di categoria siamo pronti a fare la nostra parte. Nei prossimi giorni metteremo in campo una serie di attività dedicate agli imprenditori e ai lavoratori del settore: momenti formativi, incontri informativi e iniziative di sensibilizzazione, affinché sicurezza e accoglienza crescano insieme“.

FIPE Confcommercio Sud Sardegna ribadisce infine la volontà di collaborare con tutte le istituzioni competenti per costruire un centro cittadino sempre più ordinato, attrattivo e vivibile. “La sicurezza non è solo repressione: è prevenzione, cultura della legalità, collaborazione e presenza sul territorio. Solo così potremo continuare a far capire a tutti che Cagliari è e resta una città straordinaria, aperta e ospitale”.