Cagliari, al T Hotel il 19simo workshop internazionale di Neonatalogia e Pediatria

Il diciannovesimo workshop internazionale di Neonatologia e Pediatria si terrà a Cagliari dal 18 al 21 ottobre al T Hotel. Questo fa seguito al successo delle precedenti 18 edizioni, 16 in presenza e 2 online che hanno visto la presenza complessiva di circa 11.500 partecipanti in presenza e 700 online. L’appuntamento è riconosciuto da diverse società scientifiche internazionali e nazionali. Alcuni degli specialisti più rinomati al mondo da oltre 60 diversi paesi sono stati presenti a Cagliari in questi anni. Hanno creato una rete di relazioni scientifiche e umane che hanno cambiato, migliorato e arricchito studi e dibattiti. Il presidente del congresso è Vassilios Fanos, ordinario di Pediatria all’Università di Cagliari, direttore della Scuola di specializzazione e della S.c. di Terapia intensiva dell’Aou di Cagliari.

Il titolo del workshop di quest’anno, “Dall’utero all’invecchiamento, dall’anamnesi all’intelligenza artificiale” sottolinea la traiettoria che l’assistenza, la ricerca e la didattica seguiranno nei prossimi anni, in modo integrato con la medicina degli adulti, tenendo conto di ciò che è accaduto o ancora accadrà, secondo la nuova scienza della programmazione perinatale. Uno sguardo sul futuro della perinatologia e della pediatria attraverso dibattiti e condivisioni di esperienza esperienze. Negli anni il workshop ha sempre avuto un impatto sulla scienza e ha promosso un vivace dibattito in maniera sempre serena e in un’atmosfera estremamente costruttiva I principali argomenti che verranno trattati sono la perinatologia, la neonatologia, nutrizione, l’epigenetica e il microbiota, le malattie allergiche e immunologiche. Verranno inoltre discussi gli effetti negativi dell’ambiente sulla gravidanza.

Due incontri satellite sono dedicati rispettivamente alle malattie rare alla nutraceutica. Al termine del workshop per la prima volta uno speciale meeting satellite su “Pediatria social e Dr. Google” dove alcuni Relatori, che sono anche influencer scientifici, comunicheranno a genitori e stakeholder i momenti salienti delle sessioni scientifiche con un impatto immediato sulla pratica quotidiana. L’incontro è dedicato a neonatologi, pediatri, ostetriche, perinatologi, psicologi, patologi, ricercatori di laboratorio e tutti coloro che lavorano con i neonati (pediatri ospedalieri, pediatri di famiglia, ginecologi, ostetriche, infermiere”.