Cadono dalla moto lungo la statale a Serdiana: morto un 39enne, ferito un 37enne

Ancora sangue lungo le strade della Sardegna, un 39enne di Quartu ha perso la vita, mentre un 37enne sempre quartese è rimasto gravemente ferito. I due viaggiavano in sella a una moto e sono caduti alle porte di Serdiana.

L’incidente, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto effettuata dai carabinieri intervenuti sul posto, è avvenuto intorno alle 6 lungo la statale 466 tra Ussana e Serdiana. A condurre la moto ci sarebbe stato, secondo la ricostruzione il 37enne che per cause non accertate avrebbe perso il controllo finendo sull’asfalto. Alcuni automobilisti che transitavano nella zona hanno fatto scattare l’allarme.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e le ambulanze del 118. Purtroppo nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi per il 39enne non c’è stato nulla da fare. IL conducente ella moto è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu, le sue condizioni sono gravi. I carabinieri hanno lavorato alcune ore per i rilievi.