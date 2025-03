Cade un albero di sette metri in viale Cimitero a Cagliari: la pianta impatta sulle recinzioni dei campi dell’Ossigeno

di Umberto Zedda

Un albero è caduto questa mattina in viale Cimitero a Cagliari all’altezza dei campi sportivi dell’Ossigeno. Alle 10 e 45 circa la pianta, di circa 7 metri, è crollata verso il centro sportivo sfondando le ringhiere esterne e terminando la sua discesa su una macchina parcheggiata all’interno. Fortunatamente nessuno si trovava all’interno della vettura e nessuno è rimasto ferito. Si tratta del quinto albero a partire dal camion dei panini verso la basilica di Bonaria.



Non si tratta della prima pianta caduta nella zona e non si esclude la possibilità che i lavori per la metropolitana stiano creando problemi alle fondamenta, aumentando l’instabilità degli alberi. Sul luogo la polizia municipale per i rilievi del caso e per chiamare il Verde pubblico per la rimozione.