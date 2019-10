Un uomo di 55 anni di Meana Sardo è caduto dal tetto, questo pomeriggio, mentre sistemava il comignolo della sua abitazione in via Sant’Ignazio. Soccorso, le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stato trasportato con l’elisoccorso del 118 all’ospedale civile di Sassari, dove è giunto in codice rosso. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della stazione di Meana Sardo e della Compagnia di Tonara.