Cade dal tetto durante un intervento a Macchiareddu: grave operaio di 24 anni

Il giovane stava effettuando lavori di manutenzione in un’azienda di rifiuti. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.
Un operaio di 24 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di oggi nella zona industriale di Macchiareddu, ad Assemini.
Secondo una prima ricostruzione, il giovane, impegnato in lavori di manutenzione all’interno di un’azienda specializzata nel trattamento dei rifiuti, è precipitato dal tetto della struttura per cause ancora in fase di accertamento. La caduta sarebbe avvenuta da un’altezza di circa dieci metri.
Immediato l’intervento dei soccorsi: il personale del 118, valutata la gravità della dinamica, ha disposto il trasferimento in elisoccorso al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Nonostante le lesioni riportate, il giovane non risulta in pericolo di vita.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Assemini, che stanno svolgendo gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro. Le indagini sono condotte insieme al personale dello Spresal della Asl di Cagliari.