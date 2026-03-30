Brotzu, Usb attacca: “Piastra tecnologica dopo dieci anni rimane solo un annuncio”

A oltre dieci anni dai progetti, il sindacato denuncia ritardi e incertezze. “Reparti in sofferenza, carenze di personale e lavori senza cronoprogramma: la Regione intervenga subito”.

La piastra tecnologica dell’Arnas G. Brotzu? Una promessa non mantenuta secondo Usb Sanità e il responsabile regionale Gianfranco Angioni. “Oltre dieci anni fa furono annunciati grandi progetti per la piastra tecnologica del Brotzu, destinata a rivoluzionare pronto soccorso, chirurgia e diagnostica in Sardegna. Si parlava di un polo di eccellenza, con dodici sale operatorie ad alta tecnologia, laboratori diagnostici, percorsi dedicati ai pazienti e strutture moderne per il personale. Oggi, dopo oltre un decennio, la piastra resta solo un annuncio, e ciò che era stato promesso appare sempre più irrealizzabile”.

Nel frattempo, secondo il sindacato, la situazione negli ospedali resta difficile. “Intanto, la situazione dei reparti ospedalieri è critica. I reparti sono cronicamente in sovraffollamento, con letti insufficienti e personale costretto a turni massacranti. All’ospedale del Businco i lavori delle sale operatorie procedono senza alcun cronoprogramma noto, mentre l’area del sottopiano della Radiologia versa in completo stato di abbandono, con interventi di ripristino mai iniziati. Sull’ospedale del Bambino, che avrebbe dovuto nascere come polo pediatrico avanzato, non si conoscono ancora i tempi di realizzazione, creando incertezza su un presidio fondamentale per la cura dei più piccoli”.

Un quadro che, secondo Angioni, è aggravato anche da problemi strutturali nella gestione del personale. “Un aspetto ancora più grave riguarda la gestione degli accreditamenti regionali e delle dotazioni organiche, che non rispondono al reale fabbisogno dei reparti. È una responsabilità diretta della Regione garantire che medici, infermieri, Oss e tecnici siano in numero adeguato. Invece, ogni giorno ospedali come il San Michele, Businco e Cao devono fare i conti con carenze strutturali e organici sottodimensionati, mettendo a rischio la sicurezza dei pazienti e aggravando il lavoro di chi opera in condizioni già estreme. La Regione deve intervenire subito, senza alibi, e correggere questa situazione inaccettabile”. Da qui la richiesta di chiarimenti sul futuro dell’intervento: “La piastra tecnologica sarà realizzata o no? Non si possono più accumulare annunci e promesse senza date certe. La sanità sarda ha bisogno di fatti concreti, subito”.