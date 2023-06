Borse di studio, la Regione definisce i criteri e fissa a 14.650 il limite Isee

Il limite massimo dell’Isee delle famiglie per le borse di studio degli studenti delle scuole secondarie sarà di 14.650. La Regione – su proposta dell’assessore alla Pubblica istruzione, Andrea Biancareddu – ha definito i criteri e le modalità organizzative per l’assegnazione a favore degli iscritti agli Istituti della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2022/2023, finalizzate all’acquisto di libri di testo, soluzioni per la mobilità e il trasporto e per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale. L’importo è di 200 euro.

Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che non potranno accedere o beneficiare della borsa di studio nazionale potranno accedere alla borsa di studio regionale che sarà attivata con successivi provvedimenti. Alla Regione Sardegna sono stati assegnati un milione e 273mila euro. La competenza in materia di assegni di studio è in capo ai Comuni che dovranno ricevere le istanze e trasmettere alla Regione gli elenchi di quelle ammissibili, affinché la Regione possa redigere la graduatoria unica in ordine crescente di Isee, riconoscendo la precedenza allo studente più giovane d’età in caso di parità di reddito familiare. L’elenco degli studenti beneficiari così individuati sarà a sua volta trasmesso al Ministero, il quale provvederà ad effettuare i pagamenti agli studenti utilmente collocatosi nella graduatoria regionale mediante il sistema dei bonifici domiciliati.