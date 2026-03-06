Bonus sanitari, dalla Giunta 10 milioni per esami e visite a persone con redditi bassi

Dal 16 marzo online la piattaforma per consultare servizi e strutture accreditate.

Dieci milioni di euro per garantire visite ed esami specialistici alle persone con maggiori difficoltà economiche. È questo l’obiettivo dei “buoni servizi sanitari” promossi dalla Regione Sardegna, che saranno operativi a partire dal 16 marzo.

Da quella data sarà possibile consultare il catalogo aggiornato delle prestazioni e delle strutture sanitarie aderenti sul sito dedicato www.buonisanitarisardegna.it. La piattaforma consentirà ai cittadini in possesso dei requisiti di cercare i servizi disponibili sul territorio e di prenotare direttamente nelle strutture accreditate senza sostenere alcun costo.

La misura dispone di una dotazione finanziaria complessiva di 10 milioni di euro, cofinanziati dal Fondo sociale europeo Plus e da risorse regionali. Le risorse saranno distribuite tra le diverse Asl dell’isola con l’obiettivo di assicurare una copertura equilibrata del territorio e rispondere in modo capillare ai bisogni delle comunità locali.

“Con i buoni servizi sanitari vogliamo affermare un principio semplice ma fondamentale: la salute è un diritto e non può dipendere dalle condizioni economiche delle persone”, sottolinea l’assessora regionale del Lavoro Desirè Manca. “Questa misura nasce proprio per garantire a tutti l’accesso alle cure e sostenere concretamente le famiglie che oggi fanno più fatica”.

Secondo l’assessora, si tratta di un intervento che può incidere sulla vita quotidiana di molte persone, consentendo di effettuare visite specialistiche, esami diagnostici e altre prestazioni sanitarie fondamentali. “Il nostro impegno – aggiunge – è stare accanto a chi vive situazioni di fragilità e fare in modo che nessuno sia costretto a rinunciare alle cure per motivi economici”.

L’iniziativa è rivolta ai residenti in Sardegna in possesso di una prescrizione medica con priorità urgente (U) o breve (B) e appartenenti a nuclei familiari con Isee pari o inferiore a 10mila euro oppure titolari di esenzione per reddito.

Le domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma Sus secondo le modalità previste dall’avviso pubblico, mentre il catalogo delle prestazioni sarà aggiornato periodicamente per ampliare la rete delle strutture e dei servizi disponibili.