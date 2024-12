Blitz della Forestale, sequestrata la maxi discarica abusiva di Quartu: un indagato

di Manuel Scordo

Aveva trasformato il terreno in una gigantesca discarica abusiva con centinaia di auto smontate e bruciate, materiale inquinante come batterie e olio a contatto con il terreno. E poi elettrodomestici smontati e addirittura sacchi di lana di vetro, altamente pericolosi.

Lo ha scoperto il personale del Corpo Forestale a Quartu a ridosso della 554 sequestrando un terreno grande 13mila metri quadrati trasformato in discarica abusiva. Il proprietario, personaggio già noto alle forze dell’ordine per reati ambientali, è stato indagato per reati come gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi e incenerimento illegale di rifiuti, usurpazione di terreni e ricettazione. Il blitz ha portato anche al sequestro complessivo di circa 200 carcasse di auto abbandonate.

“Le centinaia di auto ritrovate risultano di varia provenienza – spiegano dalla Forestale – gran parte sarebbero dovute essere rottamate legalmente; alcune risultano oggetto di denuncia di furto. Le carcasse venivano smontate e i componenti introdotti in un circuito illegale di smaltimento. Diverse auto, inoltre, venivano bruciate per il recupero dei metalli come ferrovecchio”.

La posizione dei proprietari delle auto è ancora in fase di definizione. “Potrebbero essere sanzionati per omessa rottamazione e abbandono di veicoli – precisano dal Corpo forestale – con la pena dell’arresto da sei mesi a due a anni e ammenda da 2.600 a 26.000 Euri (art.256 del d.lgs 152/2006 comma b) e l’obbligo di provvedere alla rottamazione legale dei mezzi”.

Nel terreno sono state anche trovate centinaia di batterie al piombo, elettrodomestici, condizionatori, pneumatici e materiali altamente inquinanti come sacchi di lana di vetro. “L’area, di oltre un ettaro, è risultata in parte di proprietà demaniale, espropriata per la realizzazione della nuova strada SS 554 – sottolineano dalla Forestale – . Il sequestro preventivo dell’intera zona è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Cagliari”.