Bici elettrica urtata da un’auto in viale Monastir, rider di 29 anni grave al Brotzu

Gravissimo incidente stradale durante la notte a Cagliari, un giovane un 29enne di Elmas è stato trasportato con assegnato un codice rosso al Brotzu, con un grave trauma cranico.

L’uomo, un rider in sella a una bici elettrica, è stato urtato da un’auto condotta da una donna di 27 anni. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.

Da quanto si apprende l’incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte all’altezza di via Ticca, per cause non accertate l’auto e la bici elettrica si sono urtate e ad avere la peggio è stato il rider che è stato sbalzato dalla due ruote finendo sull’asfalto. L’automobilista si è fermato per soccorrerlo e ha dato l’allarme. Sul posto sono subito arrivati il 118 e gli agenti della Locale. Il 29enne è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza al Brotzu, dove è adesso ricoverato in codice rosso.