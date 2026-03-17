Becciu, la genesi del processo al cardinale di Pattada e la condanna nel processo di primo grado

Lo scandalo è legato all’acquisto di un immobile a Londra, nell’esclusivo quartiere Chelsea, un’operazione che avrebbe generato diverse decine di milioni di euro di perdite per la Santa Sede.

È uno dei processi più rilevanti e complessi mai celebrati nei tribunali vaticani quello che ha visto protagonista il cardinale sardo Angelo Becciu, figura di primo piano della Curia romana fino allo scoppio dello scandalo legato alla gestione dei fondi della Segreteria di Stato.

L’indagine prende forma tra il 2019 e il 2020, quando emergono anomalie nella gestione degli investimenti finanziari della Santa Sede, in particolare nell’acquisto di un immobile di lusso a Londra, nel quartiere di Chelsea. L’operazione, avviata anni prima, avrebbe comportato perdite ingenti per le casse vaticane.

Le verifiche interne e le successive indagini della magistratura vaticana portano alla luce un sistema articolato di intermediari, consulenze opache e fondi gestiti senza adeguati controlli. In questo contesto, il nome del cardinale Becciu – all’epoca Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato – emerge come figura chiave nelle decisioni finanziarie contestate.

Nel settembre 2020, la svolta clamorosa: Papa Francesco accetta la rinuncia di Becciu ai diritti connessi al cardinalato, un gesto senza precedenti recenti che segna di fatto l’inizio della sua caduta pubblica. Il capo d’imputazione principale riguarda peculato e abuso d’ufficio. Secondo l’accusa, Becciu avrebbe autorizzato e gestito operazioni finanziarie che hanno causato gravi perdite economiche, favorendo intermediari e consulenti esterni.

Tra i punti più controversi: l’investimento immobiliare londinese, ritenuto svantaggioso e gestito con modalità opache; il trasferimento di fondi a una cooperativa riconducibile a un fratello del cardinale che vive a Pattada; l’utilizzo di risorse della Santa Sede per operazioni considerate non trasparenti. Il processo ha coinvolto anche altri imputati, tra funzionari, broker e consulenti finanziari, delineando un quadro accusatorio ampio e articolato. Nel dicembre 2023 arriva la sentenza del Tribunale vaticano: il cardinale Becciu viene condannato in primo grado a 5 anni e 6 mesi di reclusione, oltre all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e a una multa.

Si tratta di una decisione storica: è la prima volta che un cardinale viene condannato penalmente da un tribunale della Santa Sede. I giudici riconoscono la responsabilità dell’imputato in relazione a parte delle accuse, in particolare per la gestione illecita dei fondi. La difesa ha immediatamente annunciato ricorso, sostenendo l’innocenza del cardinale e contestando la ricostruzione accusatoria.

Il processo Becciu rappresenta un passaggio cruciale nella strategia di riforma e trasparenza finanziaria voluta da Papa Francesco. Ma resta un caso aperto, destinato a proseguire nei successivi gradi di giudizio e a lasciare un segno profondo nella storia recente della Chiesa. Anche per la decisione di questa mattina che, di fatto, ha annullato la precedente sentenza – ma non gli effetti – per far ripartire il processo di secondo grado da zero. Un punto a favore del cardinale sardo che si è sempre proclamato innocente ed estraneo ai fatti addebitatigli.