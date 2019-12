È morto a causa di una violenta rissa Grigore Popescu, rumeno, 41 anni e giocatore di calcio a 5 nella squadra di Arzachena. L’episodio, come riportano i quotidiani sardi, è accaduto a pochi chilometri da Craiova, una città rumena dove Popescu si trovava da qualche giorno. Non sono chiari i motivi che hanno causato la morte del calciatore che dopo essere stato colpito ripetutamente, è crollato in terra prima di essere portato in ospedale dove poi è deceduto. Le autorità rumene indagano per omicidio perché non è escluso che l’uomo possa essere stato aggredito da un gruppo di connazionali. Intanto la notizia della morte del giocatore ormai di casa in Gallura, ha lasciato sconvolta una comunità: Popescu abitava a Palau e lavorava come manutentore, era sposato con una connazionale e aveva una bambina di sei anni. Sulla pagina Facebook della squadra di calcetto è stato pubblicato il saluto a Popescu: “Non ci sono parole per dire quello che proviamo in questo momento. Buon viaggio, sempre uno di noi”.