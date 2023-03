Bari Sardo, sequestrati 34 chili di droga e 300mila euro. Arrestate due persone

Un bottino mai visto in Sardegna. È quello che hanno rinvenuto, dopo vari pedinamenti, i carabinieri della stazione di Bari Sardo, del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Lanusei e della squadriglia anticrimine: si tratta di 34 chili di cocaina e di 300mila euro in contanti. Arrestati un pregiudicato per stupefacenti e un 58enne veneto.

Gli agenti da tempo erano sulla pista dell’uomo, che presentava uno stile di vita molto al di sopra delle sue possibilità e quando in un’area sita in località Cuccureddu, mentre da circa un mese erano iniziati servizi di osservazione ed appostamento, si è notato un via vai di persone, i militari sono intervenuti. Il pregiudicato, alla vista degli agenti, ha tentato di fuggire ma, insieme al 58enne, è stato subito immobilizzato e perquisito del bottino.



Ai due soggetti hanno sequestrato anche i veicoli e sei cellulari. Si trovano nel carcere di Lanusei a disposizione dell’autorità giudiziaria.