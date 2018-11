Il Turriga rosso della cantina Argiolas, anno 2014 e rigorosamente Igt (indicazione geografica tipica), vince a Merano l’Award platinum, il massimo riconoscimento assegnato al Merano wine festival. Il Turriga è stato l’unico vino sardo che in questa 27° edizione ha ottenuto il premio insieme alle cantine Castelfeder e al Kellerei Tramin dell‘Alto Adige, Maria Cuomo della Campania, Renato Keber del Friuli Venezia Giulia, Bellavista della Lombardia e De Majo Norante del Molise. In quota Piemonte hanno ottenuto l’Award platinum i Poderi Luigi Einaudi, Rocche dei Manzoni, Renato Ratti, Domenico Clerico e Pelissero. Ancora: Donnafugata della Sicilia, per la Toscana la Tenuta di Artimino più Castiglion Del Bosco, Monteverro, Avignonesi, Fontodi, Le Macchiole, Ricasoli, Ornellaia e Castello di Fonterutoli. Per il Trentino San Leonardo, per il Veneto la Masi Agricola e Carlo Ferragù. Il premio rientra nelle iniziative della guida ‘The WineHunter’. Oltre alal sezione vino, c’erano quelle ‘Wine ante 2010’, ‘Culinaria’ e ‘Aquavitae’.