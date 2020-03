Un avvocato di Cagliari è ricoverato in terapia intensiva per il coronavirus. Al tampone non è invece risultata positiva la moglie e collega, a differenza di quanto si era diffuso inizialmente. Immediato l’avviso diramato dall’Ordine professionale che ha invitato i legali del foro del capoluogo a prestare attenzione a eventuali sintomi influenzali e a contattare, se del caso, il numero verde regionale.

All’origine del contagio ancora una volta ci potrebbe essere la scarsa attenzione alla pandemia e la sottovalutazione del rischio: pare che il professionista abbia contratto il virus dal figlio arrivato dal nord Italia. Un’ipotesi che non può essere esclusa. L’Ordine degli avvocati, per il tramite deglio esperti, ha stabilito che il legale risultato positivo ha frequentato il tribunale sino al 6 marzo. Giorno a partire dal quale potrebbe essere avvenuto il contagio: la malattia si sviluppa di norma nei successivi quindici.