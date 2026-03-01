Auto si schianta su un guardrail nella notte a Quartu, muore un uomo

Incidente in via Marco Polo: la vittima viaggiava da sola. Accertamenti in corso per chiarire le cause dell’uscita di strada.
Incidente stradale durante la notte a Quartu, in via Marco Polo: un uomo è morto dopo che il suo mezzo è finito, per cause ancora da accertare, fuori strada finendo la sua corsa contro un guardrail.
Sul posto anche i vigili del fuoco di Cagliari intervenuti sul posto circa all’una. Intervenuta anche l’ambulanza del 118, ma per la vittima dell’incidente ormai non c’era più niente da fare. Sul luogo dell’ incidente anche la polizia stradale per i rilievi. L’unica certezza è che non sono state coinvolte altre auto.