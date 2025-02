Aumentano i detenuti stranieri nelle carceri sarde: record a Sassari-Bancali e Cagliari-Uta

“Aumentano i detenuti stranieri, prevalentemente extracomunitari, negli Istituti Penitenziari della Sardegna”. Lo rende noto Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme”, che ha estrapolato e rielaborato i dati del Ministero della Giustizia relativamente alla Sardegna. “A destare perplessità – commenta Caligaris – è il dato che riguarda le due principali case circondariali di Sassari-Bancali e Cagliari-Uta. La fotografia dell’Ufficio Statistiche del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, aggiornata al 31 gennaio 2025, non lascia dubbi. Primeggia il sassarese “Giovanni Bacchiddu” con una percentuale del 34% di stranieri (185 su 543), seguito dal cagliaritano “Ettore Scalas” con il 24,5% (185 su 755). Si tratta di carceri entrambe in soprannumero rispettivamente 134,5% a Uta e 119,6% a Bancali. Il dato degli stranieri a Sassari è un record e supera di gran lunga la media nazionale che si attesta al 31,7%”.

Secondo Caligaris il “I numeri elevati di detenuti stranieri si registrano tradizionalmente nelle Colonie Penali dove, in media, attualmente, rappresentano il 60% delle persone private della libertà (277 per 598 posti). Si tratta di un dato dovuto a diversi concomitanti fattori. Con i detenuti stranieri difficilmente viene rispettato il principio della territorialità della pena, specialmente se extracomunitari, in quanto anche i legami familiari sono fuori dai confini nazionali. Pertanto anche se il reato è stato consumato nella Penisola, dove presumibilmente hanno un radicamento, vengono trasferiti nell’isola con maggiore facilità. Il dato complessivo degli stranieri (586 su 2.275 detenuti – 25,7%) nonché la presenza di un elevato numero di detenuti di Alta Sicurezza e 41bis (oltre 650 circa 28,5%), conferma che i ristretti sardi dietro le sbarre sono meno della metà dei presenti”.

“Nella pratica quotidiana un così elevato numero di stranieri nelle Case Circondariali – rileva ancora la presidente di Socialismo diritti riforme – fa emergere la complessità del sistema penitenziario, che deve provvedere non solo a garantire la sicurezza ma anche la risocializzazione attraverso un numero adeguato di mediatori culturali. Aspetti di difficile gestione soprattutto per gli Agenti Penitenziari che devono gestire, spesso da soli, persone che hanno difficoltà espressive e di comprensione della lingua italiana. Diversa è la condizione nelle Colonie Penali dove gli stranieri, generalmente giovani e in buona salute, possono lavorare e apprendere un mestiere da utilizzare eventualmente quando usciranno”.

“Resta del tutto irrisolto, in tutte le strutture penitenziarie isolane, il problema dell’affettività in carcere. Nonostante la sentenza della Corte Costituzionale che oltre un anno fa ha sancito il diritto all’affettività intramuraria, escludendola solo per ragioni di sicurezza, proprio in ossequio alla risocializzazione della persona detenuta. La Sardegna, con tutti gli spazi di cui dispone nelle Colonie Penali e in particolare a Is Arenas, potrebbe promuovere la prima sperimentazione a livello nazionale. L’auspicio – conclude Caligaris – è che il nuovo Provveditore regionale dell’Amministrazione Penitenziaria possa procedere verso questa strada di umanizzazione della pena coinvolgendo anche il mondo politico sardo”.