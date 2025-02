Attentati in Baronia, i sindacati di polizia: “Servono rinforzi”. Il Pd di Nuoro: “Grave segnale d’allarme”

“Gli attentati incendiari alle autovetture in sosta nelle strade di Siniscola, Posada e dintorni che si stanno susseguendo ormai da un anno, hanno ormai creato un intollerabile clima di pesantissima intimidazione in tutta la cittadinanza e non solo: da tempo, ormai, tutti hanno paura di uscire di casa in determinati orari, ma il fenomeno è diventato ancora più grave da quando è stato usato esplosivo contro auto di proprietà di appartenenti alle Forze di polizia, alzando così il livello della minaccia indirizzata verso l’intera comunità locale”.

Così Vincenzo Chianese, segretario generale di Es Polizia, che fa presente di aver già formalmente interessato della questione i vertici del Dipartimento della pubblica sicurezza, per chiedere di inviare subito a Siniscola “sufficienti unità dotate di idonea esperienza investigativa e adeguata conoscenza del territorio”, per dare “un contributo importantissimo e potenzialmente risolutivo alle attività informative e investigative in atto, nonché un importante segnale di attenzione per la comunità delle Baronie”.

“Purtroppo – gli fa eco Giovanni Cabras – Segretario di Es Polizia Nuoro e Sardegna, l’unica risposta giunta fino ad oggi proviene dalla Questura ed è assolutamente inadeguata perché con l’invio temporaneo di una sola unità il problema è di fatto rimasto identico e la scelta appare incomprensibile alla luce del fatto in Questura ne sono immediatamente disponibili numerose altre tra cui, in particolare, alcune dotate non solo di idonea esperienza investigativa, ma anche di quell’adeguata conoscenza professionale del territorio che può risultare determinante”.

“Estendiamo pertanto il nostro accorato appello ai rappresentanti di tutte le Istituzioni, a tutti i livelli – da quello locale a quello governativo e parlamentare – perché contribuiscano a dare un segnale chiaro ed inequivocabile ai Servitori dello Stato e all’intera comunità delle Baronie, che sono oggi oggetto di intimidazioni sempre più pesanti, dando un impulso finalmente determinante alle attività di contrasto a un fenomeno che si va facendo di giorno in giorno più grave ed intollerabile” – concludono i sindacalisti.

Oggi è arrivata la presa di posizione di Marilisa Marongiu, segretaria provinciale del Pd di Nuoro.

“Il Partito Democratico della Provincia di Nuoro esprime profonda preoccupazione per la grave situazione di insicurezza che da oltre un anno sta colpendo Siniscola e l’intera area della Baronia – ha detto l’esponente dem -. Gli oltre 30 attentati registrati nel 2024 e i 6 già verificatisi nel primo mese del 2025 rappresentano un segnale d’allarme che non può essere ignorato”.

“La violenza è spesso l’espressione esasperata di un malessere sociale e quando una comunità arriva a manifestare il proprio disagio in questa forma, è dovere di tutte le istituzioni fermarsi a riflettere e mettere in campo strategie concrete per arginare il fenomeno – aggiunge la segretaria provinciale dem –. Condanniamo con fermezza qualsiasi forma di violenza ai danni di persone e cose e ribadiamo la nostra disponibilità a sostenere in ogni modo l’amministrazione comunale di Siniscola, che ha il compito di assumere le prime iniziative concrete, e l’intera comunità”.

“Accogliamo inoltre l’appello del sindacato di polizia Equilibrio sicurezza, che ha evidenziato la necessità di un maggiore supporto alle forze dell’ordine per contrastare il clima di insicurezza e paura che sta soffocando il territorio. L’invio temporaneo di unità non è sufficiente: serve un piano strutturale di rafforzamento della sicurezza accompagnato da interventi mirati a sostenere la comunità locale”.

“Siniscola ha un ruolo strategico per la Provincia di Nuoro e per l’intera Baronia: non possiamo permettere che la violenza ne comprometta il futuro. Il Partito Democratico continuerà a lavorare affinché le istituzioni non restino in silenzio davanti a questa emergenza”, conclude Marilisa Marongiu.