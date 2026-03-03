Attacco all’Iran, terza notte a Dubai per i turisti sardi bloccati. “Ancora nessuna garanzia, vogliamo tornare a casa”

Passeggeri invitati a non allontanarsi dal terminal, ancora nessuna data o informazione riguardo il ritorno nell’Isola.

Terza notte di attesa al porto di Dubai per i crocieristi italiani rimasti bloccati negli Emirati Arabi Uniti. Tra i passeggeri ci sono anche oltre una decina di cagliaritani. Al momento non ci sono indicazioni sulla possibile data di rientro.

L’ultima comunicazione del comandante della Msc Euribia è arrivata a metà mattinata, ma senza sostanziali novità. Dallo staff di bordo è arrivato l’invito a rimanere sulla nave o nella stazione marittima, evitando di avvicinarsi alla città. La notte appena trascorsa è stata tranquilla e, a differenza dei giorni scorsi, non sono state avvertite esplosioni.

Dal ponte della nave i passeggeri osservano Dubai cercando di comprendere l’evoluzione della situazione. Il traffico appare relativamente regolare, anche se l’ansia cresce insieme al desiderio di tornare in Italia. “Ci dicono di stare sereni – raccontano dalla nave – ma nessuno ci indica una data o ci dà garanzie per il ritorno”.

Nella giornata di ieri ai passeggeri è stato chiesto di compilare il modulo predisposto su richiesta dell’ambasciata e del consolato, registrando i propri dati personali sull’app “Viaggiare Sicuri” del ministero degli Affari esteri.

“I passeggeri fanno un po’ la spola con il terminal a terra, giusto per smorzare la tensione – spiega all’Ansa Giovanni Melis, uno dei crocieristi sardi bloccati a Dubai –. Sullo sfondo vediamo la città: il traffico sembra abbastanza regolare, i taxi sono parcheggiati. C’è poco movimento perché la gente ha paura e preferisce non allontanarsi. Almeno non abbiamo sentito esplosioni. In nave si mantiene la calma, ma si aspetta sempre una comunicazione ufficiale con indicazioni certe: le persone vogliono rientrare a casa”.