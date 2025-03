Assalto al portavalori, è ancora caccia al commando nel Nuorese. Posti di blocco e perquisizioni in tutto il territorio

Un’azione rapida e meticolosamente pianificata, ma che potrebbe aver lasciato il commando a mani vuote. Questo, ovviamente, se ha funzionato il sistema di sicurezza che macchia indelebilmente le banconote, circa 90mila euro, come ha riferito la dirigenza della Mondialpol. All’indomani dell’assalto al furgone portavalori della società di vigilanza sulla provinciale 24, tra Torpè e Lodè, in provincia di Nuoro, le indagini proseguono, ma senza novità di rilievo. Le forze dell’ordine stanno effettuando le consuete attività investigative, come posti di blocco e perquisizioni mirate, ma al momento il commando è ancora irreperibile.

Tra le due auto utilizzate dai malviventi, solo una è stata ritrovata: una Volkswagen Polo rubata nei giorni precedenti a Ortueri. Il veicolo è stato abbandonato dal gruppo criminale sulla stessa provinciale dove si è consumata la rapina, in direzione di Lodè. I rapinatori sono fuggiti in fretta, tanto da non avere il tempo di incendiare l’auto, al cui interno la polizia ha rinvenuto chiodi e una tanica di benzina. L’agguato è stato eseguito con armi da fuoco: sono stati sparati almeno una decina di colpi contro il furgone, quasi tutti a breve distanza.

La scelta del luogo non è stata casuale: una strada isolata, con poca copertura telefonica, e un furgone della Mondialpol con a bordo un solo operatore. Nonostante lo choc, il vigilante è rimasto illeso.