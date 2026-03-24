Asl Sulcis, si completa la squadra: nominate le direttrici sanitaria e amministrativa

“Si tratta di professioniste con un’esperienza consolidata, che sapranno interpretare al meglio le sfide che attendono il nostro sistema sanitario”, dice il direttore generale.

Si completa la squadra della direzione strategica della Asl Sulcis Iglesiente. Il direttore generale Paolo Cannas ha nominato Milena Pau direttrice amministrativa e Francesca Bruder direttrice sanitaria. Per Pau si tratta di una conferma nel ruolo ricoperto dal 2022. Nel tempo ha maturato esperienza nella gestione di processi amministrativi complessi, guidando strutture come il Servizio del personale e programmazione e controllo e consolidando competenze nel management delle organizzazioni sanitarie.

Bruder arriva invece dall’ospedale oncologico Businco di Cagliari. Dirigente medico, ha sviluppato il proprio percorso tra oncologia ed endocrinologia, affiancando all’attività clinica responsabilità organizzative. Tra gli ambiti di lavoro, la gestione dei processi assistenziali, lo sviluppo dei Pdta e la governance clinica, con attenzione anche all’innovazione digitale e all’integrazione tra servizi.

“Si tratta di professioniste con un’esperienza consolidata, che sapranno interpretare al meglio le sfide che attendono il nostro sistema sanitario nei prossimi anni”, ha dichiarato Cannas. “La Asl Sulcis Iglesiente intende rafforzare il proprio posizionamento come azienda moderna, capace di affrontare e superare le criticità attraverso una forte integrazione tra ospedale e territorio, una maggiore velocità nei processi decisionali e amministrativi e un deciso investimento nell’innovazione digitale, a beneficio della qualità dei servizi offerti ai cittadini”.