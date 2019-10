Una famiglia sarda in media spende 218 euro al mese per mandare il proprio figlio all’asilo nido. La media nazionale è di 303 euro. Lo certificano i dati dell’Osservatorio prezzi e tariffe messo a punto da Cittadinanza attiva nell’ambito del progetto “Consapevolmente consumatore, ugualmente cittadino”, finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico. Il report evidenzia anche la disponibilità di posti negli asili con differenze tra una Regione e l’altra.

Italia risulta divisa su tariffe, posti disponibili, agevolazioni: al Nord infatti si registrano le rette più alte, ma anche maggiori misure di agevolazione per le famiglie, il Sud invece più contenuto sui costi, seppur in aumento rispetto all’anno precedente, pecca sulla disponibilità di posti. La retta più alta in Trentino Alto Adige, pari a 472 euro in media, quella più bassa in Molise, 169 euro. Le regioni settentrionali si caratterizzano per una spesa media per le famiglie più elevata, ma in decremento rispetto all’anno precedente, stabile la spesa al Centro e in aumento invece nelle regioni meridionali (+5,1%).

Lecco il capoluogo più costoso con 515 euro di spesa media a famiglia, Catanzaro il più economico con 100 euro. Ad Andria incremento boom del 105,5% (si passa dai 146 euro del 2018/19 ai 300 euro dell’anno in corso). Trova posto in un asilo nido poco più di un bimbo su cinque, ma la copertura è assai variegata fra le diverse Regioni: si va dal 34,3% dell’Umbria al 6,7% della Campania e ben sei regioni sono sotto la media nazionale (21,7%). In Sardegna la copertura si attesta al 26,1%.