Arbus, corpo in stato avanzato di decomposizione trovato nella spiaggia di Gutturu de Flumini

Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto questa mattina sulla spiaggia di Gutturu de Flumini, nella Marina di Arbus, lungo la costa sud-occidentale della Sardegna. Il cadavere, in uno stato definito dagli inquirenti come “di saponificazione” per effetto della lunga permanenza in mare, è stato trasportato a riva dalle correnti.

Le condizioni dei resti rendono estremamente difficoltoso ogni tentativo di identificazione: mancano alcune parti del corpo e ciò che è stato recuperato include solo una porzione del cranio, già in fase di avanzata decomposizione. Proprio per questo, al momento non è stato possibile nemmeno stabilire il sesso della vittima.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Arbus e Montevecchio, che hanno immediatamente avviato le indagini. I resti sono stati trasferiti al cimitero di Villacidro, dove verranno svolti ulteriori accertamenti medico-legali. Gli investigatori non escludono la possibilità di ottenere informazioni più precise tramite l’analisi del Dna.