Apre a Cagliari il primo negozio ufficiale Lego della Sardegna

Arriva a Cagliari il primo negozio ufficiale Lego della Sardegna. L’inaugurazione è prevista per sabato 29 giugno all’interno del Centro commerciale Le Vele. Il punto vendita – promosso dal Gruppo Lego e Percassi – si estende su 120 metri quadri e sarà sede di esperienze immersive, guidate dai brick specialist, dando la possibilità di accedere a offerte esclusive in negozio.

Il nuovo store offrirà un tuffo nel mondo del brand danese: non mancheranno il Pick a Brick Wall, che dà la possibilità agli appassionati di acquistare mattoncini sfusi e liberare la propria creatività. Inoltre, si potranno realizzare minifigure personalizzate con il Build a Mini; ospiterà la gamma completa di prodotti Lego, inclusi molti articoli esclusivi. “Siamo entusiasti di annunciare l’apertura del nostro ventisettesimo negozio in Italia a Cagliari – dice Rossana Mastrosimini, channel director degli store dell’Europa occidentale -. Siamo pronti ad accogliere famiglie e turisti con un assortimento completo di prodotti Lego, offerte esclusive e accesso anticipato per i best seller più amati. Lo Store diventerà un punto di riferimento per gli appassionati e non solo”.

Per celebrare l’apertura, il 29 e il 30 giugno dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 vicino allo store verrà organizzata un’attività esclusiva Make & Take: tutti i partecipanti potranno costruire un castello di sabbia con i mattoncini Lego e portarlo poi a casa come oggetto da collezione.

Sempre in quei giorni, saranno esposte presso il centro commerciale 11 opere in mattoncini, realizzate da Maurizio Lampis, fondatore del Museo del Mattoncino Karalisbrick in Sardegna, che rappresentano alcuni tra i luoghi più conosciuti dell’isola, dalla Torre dell’Elefante a Cagliari a Cala Goloritzé: “Questa collaborazione con Lego Italia rappresenta per me un’occasione di non poco rilievo, che mi crea una duplice soddisfazione, in primo luogo perché la professione di Brick Builder rappresenta il mio lavoro da 12 anni, in secondo luogo perché collaborare con il Gruppo Lego, l’azienda leader al mondo nei mattoncini, rappresenta la massima aspirazione che un costruttore possa raggiungere”.