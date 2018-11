Decine di appalti pubblici – precisamente 150 – sono finiti sotto la lente della Procura di Gorizia che ha fatto scattare all’alba di oggi scattare perquisizioni e sequestri: complessivamente sono 120 società che stanno controllando in queste ore i militari delle Fiamme gialle. Coinvolti 220 soggetti in 14 regioni: c’è anche la Sardegna. Le altre sono Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. le verifiche della Guardia di finanza riguardano le gare degli ultimi tre anni, dal 2015 al 2018.

Al momento non ci conoscono ancora le società coinvolte nell’Isola. Ci sono invece Autostrade per l’Italia, Anas, Veneto strade Spa , Autovie Venete Spa, Commissario per l’emergenza della mobilità riguardante la A4,Friuli Venezia Giulia Strade Spa, Concessioni Autostradali Venete Spa, Commissario per l’emergenza traffico in province Treviso e Vicenza, le società che gestiscono gli aeroporti di Trieste (Aeroporti Friuli Venezia Giulia Spa), Treviso (Aer Tre Spa), Venezia (Save Spa) e Verona (Aeroporto Valerio Catullo Spa). Ancora la Regione Friuli e le società competenti per i porti di Trieste (Autorità di Sistema portuale del mare Adriatico orientale) e di Monfalcone (Consorzio per lo sviluppo economico del monfalconese).

SEGUONO AGGIORNAMENTI