Animale ucciso a Sant’Elia, Lav: “Non è un caso isolato: cresce l’emergenza crudeltà sugli animali”

La Lega anti vivisezione torna sul caso dell’animale ucciso da due operai di un cantiere: “Il diritto alla vita non è una questione di specie”

Nei giorni scorsi a Cagliari è stato denunciato un episodio di violenza ai danni di un animale nel quartiere Sant’Elia, all’interno di un cantiere: secondo quanto ha scritto su Facebook Francesca Maria Cogoni, garante per i diritti degli animali del Comune di Cagliari, che ha raccolto la testimonianza di una cittadina, un animale sarebbe stato brutalmente ucciso da due uomini che lavoravano nel cantiere (qui la notizia).

Sul tema interviene oggi la Lav, che manda un appello al Comune e alle istituzioni: “Quale fosse la specie non ha assolutamente importanza, il diritto alla vita non è questione di specie. Secondo testimonianze oculari e materiali video, quello che potrebbe essere un cane, un gatto o un selvatico, sarebbe stato inizialmente inseguito con una ruspa e successivamente preso a calci e bersagliato con una pietra. I presunti responsabili sarebbero lavoratori impegnati nei cantieri di riqualificazione dell’area. L’accaduto solleva forte preoccupazione per il rischio che simili episodi possano ripetersi, evidenziando comportamenti di estrema crudeltà e una possibile reiterazione di atti violenti. Chi compie questi atti di violenza su animali è spesso recidivo, rassicurato spesso da una apparente impunità”.

La Lega antivivisezione ricorda che nella zona ci sono diverse colonie feline, e che negli ultimi mesi sono state segnalate sparizioni di gatti e criticità nella gestione della loro tutela durante le attività di cantiere: “I gatti non sono fioriere semovibili e riposizionabili altrove senza conseguenze. Sono legati al territorio in cui vivono e nel quale trovano riparo e protezione. Uguale attenzione richiedono anche le altre specie che insistono in quell’habitat. Interventi di questo tipo richiedono misure preventive adeguate, il coinvolgimento di volontari e professionisti, e il rispetto delle esigenze etologiche degli animali”.

Da qui si chiede al Comune, ente appaltante dei lavori nel quartiere, “di vigilare sul rispetto delle normative a tutela degli animali e di adottare procedure efficaci per garantirne la sicurezza. Viene inoltre richiesto che, una volta identificati, i responsabili dell’episodio siano denunciati e allontanati dai lavori. L’episodio – prosegue l’associazione – si inserisce in un contesto più ampio di crescente violenza sugli animali in Sardegna, già segnata da recenti casi analoghi. Una situazione che, oltre a rappresentare una grave violazione dei diritti degli animali, evidenzia un problema culturale e sociale che richiede interventi urgenti e strutturali che non possono essere ignorati dalle istituzioni. Qualche mese fa l’uccisione brutale dei cani a l parco di Molentargius a Cagliari. L’ennesimo episodio questo in Sardegna, ad un anno dal caso del gatto Tigro dato alle fiamme e dei cani torturati e massacrati nelle campagne di Dolianova, in provincia di Cagliari. Un’emergenza crudelta’ verso gli animali sempre più manifesta in Sardegna. Fenomeni rilevanti che possono evolvere in pericolosità sociale”.

L’appello è rivolto al Comune, che ha assicurato di aver avviato accertamenti sul tema, ma è indirizzato anche alla Regione e alle altre istituzioni che “non possono rimanere indifferenti ma devono agire politicamente con interventi mirati e coraggiosi. Associazioni e volontari informano e sensibilizzano ma non basta, ci vuole il piano istituzionale. Si scrive e si parla tanto di rilancio dell’isola – chiude la nota della Lav – ma il vero cambiamento è innanzitutto culturale ed il tema dei diritti animali, sempre snobbato, è fondamentale”.