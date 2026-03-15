Allevamento di cavalli, a Ozieri presentati i 16 stalloni della campagna di fecondazione 2026

Circa 500 persone al Centro di riproduzione equina di Su Padru per l’evento organizzato da Asvi Sardegna. Nuovi riproduttori e conferme per migliorare la qualità genetica dell’allevamento isolano.

Sedici stalloni presentati e circa cinquecento presenze tra allevatori, istruttori, proprietari e appassionati. A Ozieri, nel Centro di riproduzione equina di Su Padru, si è svolta la presentazione dei riproduttori della campagna di fecondazione equina 2026 organizzata da Asvi Sardegna, l’Agenzia regionale per lo sviluppo e la valorizzazione ippica. Per il quinto anno consecutivo la struttura ha ospitato l’evento che tradizionalmente segna l’avvio della stagione di monta e che conferma il centro ozierese come uno dei principali punti di riferimento in Italia per numero e varietà di stalloni disponibili.

Alla giornata hanno preso parte anche il sindaco di Ozieri Marco Peralta e Paolo Ledda, segretario particolare dell’assessorato regionale all’Agricoltura, che ha portato i saluti dell’assessore Francesco Agus. Ad aprire la presentazione è stato il direttore generale di Asvi Sardegna Raffaele Cherchi, che ha ringraziato il personale dell’agenzia e in particolare il direttore del servizio tecnico Marco Piras e il direttore del centro di riproduzione Andrea Taras.

“L’offerta di riproduttori è particolarmente innovativa e diversificata: oltre ad alcuni stalloni già noti ed affermati, quest’anno presentiamo anche nuove linee genetiche che arrivano da famiglie performanti”, ha spiegato Cherchi. “L’obiettivo è continuare a migliorare la qualità dell’allevamento equino sardo mantenendo al tempo stesso il valore identitario di questa produzione”. Prima dell’inizio delle presentazioni è stato ricordato l’allevatore Santino Sanna, recentemente scomparso.

La rassegna è poi entrata nel vivo con gli stalloni della linea sport. Ad aprire le presentazioni è stato il grigio belga Ugo de Vy Z, i cui primi prodotti stanno già attirando l’attenzione degli operatori del settore. Tra le novità della stagione figurano il sella francese Longchamp de Hus e l’olandese Dakar VDL, grigio alto un metro e settantaquattro al garrese. Nella stessa linea sono stati presentati anche gli holsteiner tedeschi Cierano e Dalton, seguiti dall’anglo arabo O Tue, figlio del campione Piradin, e dagli anglo arabo francesi Vasnupied de Jonkiere e Potter du Manaou.

La seconda parte della presentazione è stata dedicata agli stalloni della linea galoppo. Tra questi il protagonista è stato l’anglo arabo a fondo inglese De Tzaramonte, cavallo dal palmarès di rilievo con undici vittorie su dodici corse disputate. In rassegna anche l’anglo arabo francese Paban de France, il purosangue inglese Lethal Force, nato in Irlanda, e lo statunitense War Command.

Completano l’offerta il purosangue arabo Lahoob, figlio dello stallone Amer che ha prodotto oltre 130 campioni, e l’arabo statunitense TM Junior Johnson. A chiudere la presentazione due anglo arabo: il francese Frisson du Pecos, figlio di Hasa, e Bosardo, i cui prodotti hanno già ottenuto risultati sia nelle piste francesi sia in quelle sarde.

La presentazione degli stalloni rappresenta il primo appuntamento della campagna di fecondazione 2026, che nelle prossime settimane entrerà nel vivo con le richieste degli allevatori interessati ai riproduttori disponibili nel centro di Su Padru.