Allarme truffa via sms: l’Asl di Sassari mette in guardia i cittadini

Attenzione ai messaggi truffa: non chiamate quei numeri. È questo l’appello urgente lanciato dall’Asl di Sassari dopo che, negli ultimi giorni, numerosi cittadini del nord-ovest della Sardegna hanno segnalato di aver ricevuto SMS e messaggi WhatsApp sospetti. Il contenuto è sempre lo stesso: un invito pressante a contattare con urgenza gli uffici della Asl per ricevere una “comunicazione importante”.

Nulla di più falso. L’Azienda sanitaria locale n.1 smentisce con fermezza qualsiasi coinvolgimento e chiarisce che non invia messaggi di questo tipo. Anzi, invita la popolazione a non rispondere e a non richiamare i numeri indicati, che si presentano spesso con i prefissi 893, 894 o 895. Si tratta infatti di numeri a pagamento, noti per essere associati a truffe telefoniche: in pochi minuti possono prosciugare il credito del telefono o causare addebiti consistenti sulla bolletta.

«È fondamentale diffidare da questi messaggi — sottolinea l’Asl — e ricordare che nessuna comunicazione ufficiale da parte dell’azienda sanitaria avverrà mai tramite numeri a pagamento. Usiamo esclusivamente numeri verdi, gratuiti e tracciabili».

L’invito, rivolto a tutta la cittadinanza, è di seguire le linee guida della Polizia Postale in materia di sicurezza digitale: ignorare messaggi sospetti, evitare di cliccare su link o di contattare numeri sconosciuti, e segnalare prontamente alle autorità ogni tentativo sospetto.

La Asl di Sassari conferma di essere stata contattata da diversi utenti allarmati, che hanno voluto verificare l’autenticità dei messaggi ricevuti. In tutti i casi si è trattato di tentativi di frode.

La raccomandazione finale è semplice ma cruciale: non lasciarsi ingannare dall’urgenza apparente del messaggio. In caso di dubbi, è sempre meglio rivolgersi direttamente ai numeri ufficiali dell’Asl, facilmente consultabili sul sito istituzionale, o rivolgersi agli sportelli dell’azienda sanitaria.

Un gesto di attenzione può evitare brutte sorprese e aiutare a contrastare chi, approfittando della buona fede delle persone, cerca ancora una volta di colpire i cittadini più vulnerabili.