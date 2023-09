Allarme peste suina, Confagricoltura: “Non allentiamo i controlli”

“La nostra posizione sulla gestione della Peste suina africana (Psa) da parte della Regione è sempre stata chiara: non si deve allentare la presa nei controlli in Sardegna, nelle merci e negli animali vivi in entrata nei nostri porti e aeroporti, a maggior ragione da oggi in avanti dopo l’individuazione del focolaio a Dorgali”.

Così il presidente di Confagricoltura Sardegna, Paolo Mele, nel mettere in evidenza l’estrema preoccupazione per il riaffacciarsi sull’Isola del terribile virus dei suini: una malattia che dalle campagne sarde era scomparsa nel 2018 nei suini domestici e da inizio 2019 nei cinghiali. “In attesa di capire, a conclusione delle analisi di laboratorio in corso in queste ore, se si tratta del genotipo 1 della Psa, la variante storicamente presente sull’Isola, o del genotipo 2 quella diffusa nel resto d’Italia e in buona parte dell’Europa orientale e dell’Asia – ha proseguito Mele – i servizi competenti regionali, in collaborazione con il ministero della Salute e i soggetti di gestione di sanità animale presenti sulla penisola, devono subito mettere in campo tutti gli uomini, le energie e le risorse per limitare la possibile diffusione del virus.

La gestione ottimale della biosicurezza sarà la chiave di volta indispensabile per arginare il contagio con successo. Le notizie che nelle ultime settimane arrivano dalla Lombardia, dove si trovano il 50% degli allevamenti suinicoli d’Italia, ci raccontano di un quadro sanitario davvero critico e delle forti difficoltà che ogni giorno emergono per far fronte alla Peste suina africana, non più nei selvatici, ma anche all’interno di stabilimenti dove si trovano decine di migliaia di capi. Come Confagricoltura Sardegna ci mettiamo a disposizione delle istituzioni e degli allevatori, in tutte le forme necessarie, per favorire la buona riuscita delle azioni di contrasto ed eradicazione”, ha concluso Mele.