Alla responsabile dell’ufficio stampa del Crs4 il premio nazionale ‘Luce Donna’

La responsabile ufficio stampa e comunicazione del Crs4 – Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna, Greca Meloni è la vincitrice della prima edizione del Premio “Luce Donna”, istituito dal Gruppo Uffici Stampa (Gus) della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi) per premiare una giornalista addetta stampa che a livello nazionale si sia distinta per le sue capacità, la sua carriera e il suo impegno professionale. La cerimonia di consegna del premio si è svolta oggi a Roma nella sede della Fnsi alla presenza della segretaria della Fnsi, Alessandra Costante. Per Greca Meloni si tratta del secondo riconoscimento, dopo quello attribuitole dal Gus regionale pochi mesi fa.

Il riconoscimento nazionale – patrocinato anche dallo stesso sindacato e dall’Ordine nazionale dei Giornalisti – intendeva premiare la professionalità di una giornalista addetta stampa e valorizzare il ruolo degli uffici stampa a garanzia dei cittadini per un’informazione corretta e trasparente.

“I colleghi e le colleghe del Gruppo Uffici Stampa Sardegna sono orgogliosi del premio assegnato alla collega Greca Meloni – commenta il Presidente del Gus regionale e vicepresidente nazionale, Sergio Nuvoli – Abbiamo proposto alle colleghe del resto d’Italia il suo nome dopo averla premiata nella nostra regione, perché secondo noi è il modello dello stile e della professionalità che tutti gli addetti stampa e addette stampa dovrebbero seguire: cura giornalistica nell’elaborare e diffondere le notizie, attenzione ai dettagli e alle relazioni con gli organi di stampa, conoscenza delle dinamiche della comunicazione e formazione costante anche sui nuovi media. Siamo contenti che anche le colleghe del GUS nazionale abbiano riconosciuto in Greca queste caratteristiche, e ulteriore motivo d’orgoglio è il fatto che – grazie al Gruppo Uffici Stampa – una giornalista sarda venga proposta all’attenzione della categoria in tutta Italia”.

“Prima vi guardavo: la Sardegna ha portato a Roma oggi – ha detto la segretaria generale di Fnsi, Alessandra Costante – colleghe e colleghi, pubblicisti e professionisti, che fanno questo mestiere che deve essere riconosciuto pienamente. La differenza è tra chi fa questo lavoro e chi non fa questo lavoro: è fondamentale per il riconoscimento della dignità e per la tenuta occupazionale della nostra professione. Auguri e complimenti: siete stati davvero un bell’esempio”.

Il Premio “Luce Donna”, fortemente voluto dalla presidente del GUS nazionale Assunta Currà, è dedicato alla memoria della storica segretaria e tesoriera del Gruppo Luisa Jamoretti Parodi.