Alimenti conservati male in depositi fatiscenti in due chioschi del Poetto, multe e sequestri

Alimenti conservati in condizioni igieniche precarie, all’interno di depositi non conformi alle normative sanitarie. È quanto hanno scoperto i Carabinieri del Nas nel corso di un’ispezione su due chioschi situati sul lungomare Poetto di Cagliari.

I militari hanno sequestrato i locali – per un valore complessivo stimato in circa 60.000 euro – insieme alle derrate alimentari trovate all’interno. A carico del legale rappresentante delle due società, un 49enne residente a Cagliari, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 6.000 euro. Le violazioni contestate riguardano la mancata registrazione dei depositi, carenze igienico-sanitarie e l’omessa applicazione del piano di autocontrollo HACCP.

Durante i controlli, i Carabinieri del Nas hanno individuato due depositi alimentari ricavati dalla suddivisione di un unico locale di circa 40 metri quadrati, mai notificati all’autorità sanitaria competente.

“I magazzini – spiegano i militari – erano destinati allo stoccaggio di alimenti per due chioschi con concessione demaniale e versavano in gravi condizioni igienico-sanitarie: scaffalature arrugginite, presenza di ragnatele, polvere accumulata, intonaci non lavabili, assenza di aerazione e di misure contro la presenza di infestanti”.

Al loro interno, sono stati rinvenuti alimenti ittici surgelati, prodotti non refrigerati e materiali a contatto con gli alimenti, tutti conservati in modo non idoneo e potenzialmente pericoloso per la salute pubblica.