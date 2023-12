“Alghero per Alghero”, la giornata per donare il sangue organizzata dalla società giallorossa

“Un dono dell’Alghero per Alghero”: per il secondo anno consecutivo l’Alghero Calcio organizza, in collaborazione con l’associazione Frates Rdc Alghero, la giornata della donazione del sangue. Non solo calcio, non solo sport ma anche diverse attività solidali: “Si tratta di piccoli gesti fatti col cuore, giallorosso”, riferisce la società sportiva locale.

“Un dono dell’Alghero per Alghero”, si terrà domani, venerdì 29 dicembre, dalle 8 alle 12.30 al Centro Trasfusionale dell’ospedale Civile di Alghero.

Saranno presenti i giocatori e lo staff della società giallorossa, che invitano tutte e tutti a donare il sangue.