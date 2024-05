Agricoltura e difesa del buon cibo, Coldiretti Sardegna incontra la delegazione della Slovacchia

La costruzione di sinergie tra paesi europei per una Pac più orientata alla produttività, contrastare i cibi sintetici a difesa del cibo genuino e naturale per la salute dei cittadini, costruzione di reti commerciali. Sono alcuni dei temi al centro dell’importante incontro avvenuto oggi a Oristano tra la delegazione della Slovacchia composta dall’ambasciatrice, Karla Wursterová, dal vice presidente della Camera di commercio della Regione di Prešov, Zef Hrobak; dal consigliere regionale e sindaco di Snina, Peter Volosin che ha fatto visita alla Federazione Coldiretti di Oristano.

Con loro anche il professor Gavino Sanna, in rappresentanza del sistema scolastico regionale, Fabio Bortolini, presidente dell’associazione Pre Mesto Poprad e ideatore della manifestazione “Viva Italia”.

Grande apprezzamento per la gradita visita alla Coldiretti di Oristano della delegazione, da parte del presidente e direttore di Coldiretti Oristano, Paolo Corrias ed Emanuele Spanò, dalla delegata del movimento Coldiretti Giovani Impresa provinciale e componente del Ceja, Laura Cocco. Insieme ai dirigenti di Coldiretti erano presenti anche il Direttore del Consorzio di tutela e valorizzazione della Vernaccia di Oristano Doc, Aldo Buiani, il direttore commerciale dell’azienda risicola I Ferrari, Carlo Ferrari, eccellenze agroalimentari che anche nel 2024 saranno presenti con i loro prodotti, insieme a tante altre del territorio provinciale e regionale, alla manifestazione “Viva Italia” 2024 di Poprov – il festival dedicato alla gastronomia e alle culture dei territori – grazie alle attività di interscambio culturali e commerciali avviate già da qualche anno tra la regione di Prešov e la Sardegna.

Un appuntamento che si lega all’importante accordo di rete firmato nel maggio del 2023 e che è stato siglato nuovamente a seguito dell’inserimento di nuovi partner, presso la sede di Coldiretti Oristano. Un accordo che fa seguito al memorandum d’intesa siglato il 6 aprile 2021 tra la Regione Autonoma di Prešov, la Città di Propad e la Regione Autonoma della Sardegna, per promuovere e valorizzare attività di scambio bilaterale nel campo enogastronomico, culturale, turistico, scolastico e imprenditoriale a supporto delle rispettive regioni e dei soggetti e realtà private che operano sui territori.

“Un incontro importante quello con la delegazione slovacca per ribadire la necessità del comparto agricolo in termini di strategia per il futuro dell’Europa – hanno evidenziato il presidente e il direttore della Coldiretti Oristano Paolo Corrias ed Emanuele Spanò – sulla Pac è importante garantire la prospettiva futura, quella di avere risorse certe legate al reddito economico dei nostri imprenditori, fondamentale quindi orientare la PAC alla produttività . Con la Repubblica Slovacca siamo sulla stessa lunghezza d’onda anche su altri temi centrali come la difesa del cibo naturale e, di conseguenza, dei contadini e allevatori che non sono solo ed esclusivamente meri produttori di cibo, ma veri e propri custodi della terra”.

L’incontro è terminato con la raccolta della firma dell’ambasciatrice Slovacca a difesa del cibo genuino e naturale e la firma di tutti i componendi della delegazione, in un piacevole momento conviviale in cui i protagonisti sono stati alcuni prodotti delle aziende I Ferrari, dell’Oleificio Peddio e del Consorzio della Vernaccia.