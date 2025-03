Aggressioni ai dipendenti del trasporto pubblico, Russu (Fit Cisl): “Approvare protocollo sicurezza”

Riconoscimento delle lesioni personali causate al personale adibito ai servizi di trasporto pubblico come circostanza aggravante; introduzione di una nuova ipotesiaggravata del reato di danneggiamento; procedibilità d’ufficio in caso di percosse e lesionipersonali; arresto obbligatorio in flagranza di reato, arresto in flagranza differita e procedimentodi citazione diretta in giudizio per l’ipotesi aggravata di danneggiamento dei beni destinati alservizio; sanzione amministrativa per gli episodi di minore gravità, che non integrano fattispecie di reato. Sono tutte azioni inserite nella proposta di Protocollo sulla sicurezza per il personale dei trasporti, elaborata dai sindacati ed ora all’esame dell’ufficio legislativo delMinistero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“Il protocollo – riferisce Alessandro Russu, segretario regionale della Fit Cisl – nasce dalla necessità di prevenire le aggressioni, sempre più frequenti anche in Sardegna, ai danni del personale front line del trasporto pubblico locale”.

“È di qualche giorno fa l’ennesimo episodio, a Sassari, contro un mezzo dell’Arst con gli autisti a bordo. I casi di aggressioni – ricorda Russu -, fisiche e verbali, sono in aumento, come organizzazioni sindacali abbiamo portato avanti una campagna di sensibilizzazione a fine gennaio, vogliamo prevenzione, tutela per i lavoratori, percorsi di reinserimento lavorativo, assistenza legale per le vittime, la costituzione come parte civile delle aziende, la formazione per prevenire e gestire situazioni critiche di conflittualità. Siamo ad un passo decisivo – conclude Russu –, chiediamo per i nostri lavoratori lo stesso, giusto, trattamento che hanno avuto i lavoratori del mondo della sanità”.