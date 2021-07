Un mese di reclusione per violenza privata. È questa la richiesta del pm Riccardo Belfiori nei confronti di Daniele Imperatore, il 40enne sotto processo a Nuoro con rito abbreviato per l’aggressione all’uscita di un supermercato denunciata dalla parlamentare Mara Lapia il 15 dicembre 2018.

La sentenza attesa per ieri pomeriggio è slittata al 15 luglio prossimo: il giudice monocratico Giacomo Ferrando ha infatti chiesto 10 giorni di tempo per visionare i file delle telecamere interne al supermercato Lidl di Nuoro, dove era scoppiato il diverbio tra l’imputato e la deputata, poi proseguito nei parcheggi esterni. dove la deputata aveva riferito di essere stata aggredita dall’uomo. Da qui la denuncia per minacce e lesioni.

“Il 15 dicembre del 2018 l’aggressione alla parlamentare che l’imputato ha sempre negato, c’è stata: prova ne sia il certificato medico con una prognosi di 30 giorni che parlava di infrazione di una costola”, ha ricostruito la pubblica accusa. Ieri hanno parlato anche l’avvocato di parte civile Nicola Madia e il difensore Antonio Falchi.

Il primo ha chiesto la condanna di Imperatore anche per il reato di lesioni. “Ha dimostrarlo c’è il certificato medico – ha spiegato – Tutto depone a favore del racconto della deputata in questo processo: una testimone che dopo aver asserito che Mara Lapia si sarebbe buttata a terra senza che Imperatore la colpisse, ha ritrattato dicendo di non aver visto il fatto e spiegando che quella dichiarazone era stata una sua deduzione”. Per la difesa invece “non c’è stata nessuna lesione. Imperatore ha cercato di evitare che la deputata Lapia lo riprendesse in volto e gli scattasse delle foto, facendole cadere a terra il telefono dalle mani”.