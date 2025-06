Acquisto di riproduttori ovini e suini, arrivano gli aiuti della Giunta

La Giunta regionale ha approvato le due delibere per la concessione degli aiuti agli allevatori per l’acquisto di riproduttori ovini (arieti) e suini maschi e femmine di razza sarda, registrati nei libri genealogici. Queste delibere, molto attese dal settore, modificano le precedenti direttive di attuazione, approvate nel 2022, apportando importanti novità nell’ottica di favorire la semplificazione delle procedure e di incentivare gli investimenti delle aziende zootecniche, mirati al miglioramento genetico dei propri allevamenti.

“Le delibere per la concessione di aiuti per l’acquisto di riproduttori ovini e suini, approvate oggi, erano molto attese dagli allevatori sardi. Per i suini è la prima volta che vengono riconosciuti contributi per l’acquisto di capi maschi e femmine di razza sarda al fine di migliorare il patrimonio genetico degli allevamenti mentre per gli arieti, l’ultimo bando pubblicato da Argea risale a diversi anni fa”. Dichiara l’Assessore all’agricoltura e riforma agro-pastorale Gian Franco Satta.

Tra le principali novità introdotte vi sono l’aumento dell’aliquota di sostegno che passa dal 40% al 60% della spesa ammissibile per tutti i beneficiari dell’intervento e l’adeguamento alla nuova normativa europea in materia di aiuti di stato che fissa la soglia massima dell’aiuto a 50.000 euro, in luogo dei precedenti 25.000.

“Un altro aspetto importante che inciderà sui bandi di prossima pubblicazione e che verranno gestiti dall’Agenzia Laore è la semplificazione delle direttive che consentirà procedure istruttorie più snelle e veloci” – continua Satta – “Per le due Misure sono disponibili in totale 2 milioni di euro, per gli arieti rientrano gli acquisti effettuati nel 2024 e nel 2025 mentre per i suini solo quelli effettuati nel 2025. Tengo a precisare che anche questi due interventi sono stati discussi e concordati in seno al Tavolo Verde con le Associazioni di categoria del comparto agricolo che non fanno mai mancare il loro fattivo contributo a sostegno delle imprese agricole sarde”.

Le Misure saranno gestite dall’Agenzia Laore che provvederà a breve a pubblicare gli avvisi per la presentazione delle domande.