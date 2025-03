Acquisto case di lusso, gli stranieri sognano di comprarla anche in Sardegna: ecco la classifica italiana

C’è anche la Sardegna nella top ten delle ragioni in cui gli stranieri hanno l’interesse ad acquistare case di lusso: Toscana, Lombardia e Lazio sono ai primi tre posti, la Sardegna si piazza quarta. Lo dice un recente studio di LuxuryEstate.com, il portale immobiliare del settore del lusso e partner di Immobiliare.it, secondo il quale la Toscana è attualmente la regione preferita dagli stranieri, con il 20% circa delle ricerche complessive, seguita dalla Lombardia, che supera di poco il 17%, e dal Lazio, anch’esso con percentuali a due cifre ma ben distaccato dalla prime due, all’11,5% circa.

In quarta piazza si posiziona la Sardegna, con l’8,5% delle preferenze, seguita da altre due località di mare ovvero Liguria e Sicilia, che raccolgono rispettivamente il 7,1% e il 6,5% dell’interesse totale. Distanziata di poco dalla Sicilia, al settimo posto si piazza il Veneto (6,3%), seguito da Campania, ottava al 5,2%, e Piemonte, nono e fermo al 4%. Chiude la top 10 il Trentino-Alto Adige, che, con le sue splendide montagne, è la meta prediletta dal 3,5% di chi cerca abitazioni di lusso dall’estero. “Nelle prime dieci posizioni si trovano quelle che possiamo etichettare come le aree del lusso italiano per antonomasia- afferma Paolo Giabardo, ceo di LuxuryEstate.com- La Toscana è in testa perché combina il richiamo culturale di Firenze con le bellezze paesaggistiche e marittime della Versilia, mentre Lombardia e Lazio salgono sul podio grazie a Milano e Roma, che racchiudono buona parte del valore dello stock di lusso italiano e sono dunque spesso scelte da chi considera gli immobili di pregio come un investimento per il futuro”. Infine, in classifica compaiono le classiche mete di vacanza, mare o montagna che sia, a completare un’offerta.

Guardando alla provenienza delle ricerche, si nota come la Germania sia il Paese da cui giunge la gran parte dell’interesse di lusso verso l’Italia. È così in otto delle 10 regioni citate nella precedente classifica, con il Trentino-Alto Adige a emergere su tutte le altre: qui, oltre il 50% della richiesta totale proviene dalla Germania. Si raggiungono percentuali rilevanti, superiori al 20%, anche in Sardegna (28%), Liguria (27%) e Toscana (23%). Solo in due regioni è invece la Francia la Nazione da cui giunge la maggioranza delle ricerche di lusso in Italia: si tratta del Lazio e del Piemonte, appaiate al 14%.

Infine, il lusso immobiliare nostrano è parecchio attenzionato, a livello regionale, anche dalla Polonia, che è al terzo posto delle ricerche complessive degli altospendenti stranieri in Sardegna, Sicilia (9% per entrambe), Toscana (8%) e Trentino-Alto Adige (6%). Se si sposta il focus, infine, su tre grandi città della nostra penisola, vale a dire Milano, Firenze e Roma, si notano tendenze differenti: nel capoluogo toscano la gran parte delle ricerche, come in buona parte d’Italia, proviene dalla Germania (24,4%), che quasi doppia la Francia, seconda con il 12,4%. A Roma, Francia e Germania sono quasi appaiate in vetta, con una leggera prevalenza della prima (14,7%), sulla seconda (14,2%). Anche a Milano la Francia primeggia, raccogliendo l’11,2% dell’interesse complessivo, con la Germania seconda al 10,2%.