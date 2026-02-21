Acqua, Confagricoltura Sardegna: “Si perde oltre il 50% di risorse idriche, ora basta emergenze”

L’associazione rilancia il tema dell’efficientamento delle condotte e dell’interconnessione tra invasi. “La Sardegna ha molte dighe, il problema è come gestiamo la risorsa”.

Non solo emergenza, ma programmazione strutturale. Confagricoltura Sardegna torna a sollecitare un riordino della gestione idrica nell’Isola e chiede interventi concreti per ridurre le perdite nelle condotte e migliorare l’interconnessione tra i bacini. A rilanciare il tema è il presidente regionale Stefano Taras, commentando un recente post dell’assessore regionale ai Lavori pubblici, Antonio Piu, che ha evidenziato la necessità di avviare una nuova programmazione del sistema idrico sardo.

“Come Confagricoltura andiamo dicendo da tempo, a volte anche in solitaria, che per avere una buona gestione della risorsa idrica in ambito agricolo, ma anche civile e industriale, non possiamo più non intervenire nell’efficientamento delle condotte, dove ormai si perde oltre il 50% dell’acqua, e nell’interconnessione tra gli invasi”, ha dichiarato Taras. “Un collegamento attraverso cui poter intervenire nei momenti di emergenza per il soccorso tra bacini in buona capacità di raccolta e altri colpiti da disponibilità ridotte”.

Secondo l’associazione degli agricoltori, la Sardegna non sconta un deficit nel numero delle dighe – è terza in Italia dopo Lombardia e Piemonte – ma nella capacità di gestione della risorsa. Il nodo principale resta quello delle perdite lungo la rete di distribuzione, che superano il 50%, una quota ritenuta non più sostenibile. “Concordiamo con l’assessore Piu – ha proseguito Taras – a cui manifestiamo tutta la nostra disponibilità per un rapido avvio di un tavolo tecnico anche con il contributo delle organizzazioni agricole, affinché si inizi a lavorare per l’efficientamento della distribuzione e dell’uso dell’acqua nella nostra Isola”.

Il momento, sottolinea Confagricoltura, è favorevole per programmare interventi strutturali senza la pressione dell’emergenza. Le piogge delle ultime settimane, se da un lato hanno causato danni alle produzioni agricole, dall’altro hanno consentito di riportare le dighe a livelli di riempimento che non si registravano da anni e di ricaricare le falde sotterranee, provate da stagioni di siccità. “Lo dobbiamo fare a maggior ragione oggi, non condizionati dall’emergenza”, ha evidenziato Taras, rimarcando la necessità di una pianificazione intelligente dell’intero comparto. Gli obiettivi indicati dall’organizzazione agricola sono chiari: ridurre le perdite idriche portandole sotto il 25% e creare una rete efficiente di collegamento tra gli invasi che interessi le macroaree della regione. “Portare le perdite da oltre il 50% sotto il 25% e collegare gli invasi in una rete efficiente devono essere i traguardi che politica e noi portatori di interesse dobbiamo darci per il breve e medio periodo nell’interesse del mondo agricolo e delle nostre comunità”, ha concluso il presidente di Confagricoltura Sardegna.