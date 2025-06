Acqua bene prezioso (e scarso), il Consorzio di bonifica avvia campagna social per incentivare il risparmio

Incentivare azioni di risparmio e corretto utilizzo della risorsa idrica tramite un’informazione più diretta e immediata. Con questi obiettivi il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna ha deciso di potenziare la comunicazione social: un progetto avviato da circa un mese dall’ente guidato da Toni Stangoni, alle prese in questi mesi con i difficili problemi gestionali nel Distretto del Coghinas dove si sono verificati dei guasti e dove Enas sta intervenendo per ripristinare l’erogazione dell’acqua.

“Il Consorzio ha ritenuto di dover investire sulla comunicazione social che rappresenta un canale quasi diretto – spiega Toni Stangoni -, nei confronti dei consorziati che già avevano a disposizione un sito internet costantemente aggiornato, e un aggiornamento mail su guasti e interventi, ma ora era il momento di fare un passo avanti e lavorare sui social, veri strumenti di scambio in tempo reale tra l’ente e i suoi utenti”. Così la pagina facebook del Consorzio ora risulta ricca di contenuti, video, foto e grafiche. Un’interfaccia quotidianamente aggiornata, luogo di dibattito, che ha registrato una impennata nella interazioni. Circa 1000 seguaci, 25 mila visualizzazioni,oltre 500 interazioni. Una prevalenza di pubblico che va dai 45 ai 54 anni, e che rispecchia la fascia principale di consorziati. Alla pagina facebook si è aggiunto anche un canale di aggiornamento whatsapp, al quale si può accedere tramite la scansione di un Qr code, rintracciabile sulla pagina facebook, o sul sito internet.

Ma non solo. Il canale di aggiornamento, creato da appena qualche giorno, conta già un centinaio di iscritti. “La gestione dell’acqua compete ad ogni singolo cittadino – spiega Giuseppe Bellu, direttore generale del Consorzio – responsabile di un bene che è prezioso per il nostro futuro. Per questo il nostro ente farà anche di più, utilizzando tutti gli strumenti della rete, anche per lo sviluppo di un gestionale che permetta ai consorziati di avere un quadro della propria utenza consortile in tempo reale. Stiamo lavorando all’idea e speriamo di poterla realizzare quanto prima”.