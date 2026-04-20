A Cagliari l’assemblea dei volontari della Protezione civile: “La prevenzione aiuta ad affrontare le emergenze”

Tra i temi affrontati, la gestione del ciclone Harry e il potenziamento dei sistemi informativi.

Si è svolta sabato a Cagliari l’assemblea regionale della Rappresentanza del Volontariato di Protezione civile, momento di partecipazione e confronto per la struttura operativa del Sistema regionale.



I lavori sono stati aperti dall’assessora della Difesa dell’Ambiente con delega alla Protezione civile, Rosanna Laconi, che ha sottolineato il valore dell’assemblea come occasione di partecipazione attiva e rafforzamento della rappresentanza. “L’assemblea rappresenta un esercizio di democrazia di cui oggi più che mai abbiamo veramente tanto bisogno” – ha evidenziato la Laconi – richiamando il ruolo centrale dei volontari nel Sistema regionale”.

Laconi ha inoltre ribadito l’importanza della prevenzione e della capacità di anticipare le emergenze: “La previsione e la prevenzione, quando è possibile, aiutano veramente ad affrontare le emergenze e il pre-allertamento che abbiamo fatto per il Ciclone Harry ne è una dimostrazione”. Ha richiamato poi il ruolo centrale della formazione e della Scuola regionale di protezione civile, che “rappresenta un pilastro fondamentale: investire sulle persone e sulle competenze significa rafforzare la capacità di risposta e la qualità dell’intero Sistema”.



È intervenuto poi in videoconferenza il capo del dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, che ha sottolineando come il lavoro fatto in Sardegna per la definizione degli Ambiti territoriali di Protezione civile e il protocollo tra Regione, Prefetture e ANCI rappresentino un riferimento a livello nazionale. “La Regione Sardegna è l’unica che ha sviluppato quanto previsto dalla normativa sugli Ambiti territoriali: e questa è una dimostrazione di maturità”. Ciciliano ha inoltre sottolineato il ruolo strategico del futuro Hub logistico previsto nell’area vicino all’aeroporto. “Sarà un’infrastruttura logistica fondamentale per la Protezione civile, capace di rafforzare la risposta operativa della Sardegna e di assumere un ruolo strategico anche oltre il livello regionale”.



A seguire, il presidente del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile, Dario Pasini – anche lui collegato da remoto – ha fatto riferimento al valore del momento elettivo come occasione di ascolto e rinnovamento. “L’assemblea è il momento dell’ascolto e permette di rafforzare la collaborazione con le istituzioni nell’interesse dell’intero Sistema”.



Il Direttore generale della Protezione civile regionale, Mauro Merella, ha illustrato le principali linee di attività della Direzione in collaborazione con il Volontariato, dal rafforzamento della logistica alla partecipazione ai progetti internazionali, e alla definizione di quelli strategici come la Scuola regionale di protezione civile e il potenziamento del Sistema informativo, facendo un passaggio anche sul nuovo sistema di convenzionamento sperimentale relativo all’annualità 2026, appena deliberato dalla Giunta regionale, che prevede nuove modalità di erogazione dei contributi. “Continuiamo a fare squadra, perché è ciò che contraddistingue la Protezione civile: conoscerci, collaborare e trovare soluzioni insieme per remare tutti nella stessa direzione”