A Cagliari il primo sequestro della “droga dei poveri”, la polizia intercetta 170 pastiglie

È stato uno dei primi sequestri in Sardegna di una sostanza che desta crescente allarme in tutta Europa: il pregabalin, principio attivo contenuto nel farmaco Lyrica, usato impropriamente come droga da strada. A Cagliari la polizia locale ha fermato un cittadino tunisino di 37 anni, senza permesso di soggiorno, denunciandolo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per ricettazione.

L’uomo è stato intercettato mentre circolava su un monopattino nella centrale piazza del Carmine. Al momento del controllo, gli agenti hanno scoperto che portava con sé 13 blister di Lyrica per un totale di 170 compresse, nascoste nelle tasche. Oltre al farmaco, erano in suo possesso anche carte di pagamento e tessere sanitarie intestate ad altre persone, la cui provenienza è ora al vaglio degli investigatori.

Secondo quanto riferisce la polizia locale, il pregabalin è un principio attivo comunemente utilizzato in ambito medico per trattare l’epilessia, i dolori neuropatici e alcuni disturbi d’ansia. Tuttavia, sta emergendo come sostanza d’abuso tra le fasce più giovani della popolazione, per i suoi effetti sedativi e dissociativi. In diversi paesi europei è già diventato oggetto di particolare attenzione per le autorità sanitarie e di polizia, e anche in Italia si cominciano a registrare i primi casi preoccupanti.