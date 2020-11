È stata ripristinata da Abbanoa l’erogazione idrica in gran parte del centro abitato di Bitti, epicentro dell’alluvione del 28 novembre scorso. Le squadre del gestore sono ancora al lavoro per riavviare il servizio in tutte le abitazioni. “L’impegno è massimo – assicura il presidente Gabriele Racugno -. In queste ore stanno proseguendo le verifiche e gli interventi nelle strade via via liberate dai detriti”. Domenica i tecnici di Abbanoa hanno posato una condotta provvisoria di bypass lungo la via Cavallotti che ha consentito di ripristinare il servizio nelle zone alte.

Oggi si è proceduto ad ottimizzare il collegamento, raccordandolo anche a un’altra condotta, ed è stata così ripristinata l’erogazione nella caserma dei Carabinieri, nell’Istituto scolastico che ospita il Coc, nella zona di Corso Vittorio Veneto, in via Deffenu e in via Musiu. Lavori in corso anche per rialimentare la zona artigianale e si attende di poter riparare le condotte di via Brigata Sassari, dopo la rimozione dei detriti e del fango. I tecnici sono impegnati nell’accertamento di tutti i danni e per poi calendarizzare i lavori da eseguire sulle strade attualmente interrotte.