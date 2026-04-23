25 aprile, ottant’anni di Repubblica antifascista

Celebrazioni in tutta l’Isola con cortei, incontri, musica, libri e conferenze sul tema della Resistenza e della democrazia.

Il 25 aprile 2026 arriva in un anno carico di significati per la storia italiana. La Festa della Liberazione, che ricorda la vittoria del Paese sul nazifascismo, si celebra infatti a ottant’anni da quel 1946 che segnò due svolte decisive: la nascita della Repubblica e il primo voto politico nazionale delle donne.

Il legame tra queste ricorrenze è profondo. La Liberazione del 25 aprile 1945 pose fine all’occupazione nazifascista e aprì il cammino verso una nuova Italia democratica. Quel cammino trovò il suo sbocco istituzionale il 2 e 3 giugno 1946, quando gli italiani furono chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica e a eleggere l’Assemblea costituente. Per la prima volta parteciparono al voto anche le donne, già ammesse pochi mesi prima alle elezioni amministrative.

Secondo l’Associazione nazionale partigiani d’Italia, valori come democrazia, libertà, diritti e giustizia sociale vanno difesi come allora: “Oggi tutto questo viene rimesso in discussione da un cieco e barbaro ritorno della guerra, dei nazionalismi e dei fascismi; la pace e la giustizia sociale sono messi in forse; i tecnocrati, proprietari di sconfinati imperi finanziari, affermermano che la democrazia non è compatibile con la libertà; ogni forma di diritto internazionale viene calpestata rivendicando il primato assoluto della forza. Ci tocca, ancora una volta, operare per un mondo nuovo e assieme contrastare alla radice l’attuale vento autoritario, nazionalista e bellicista. Se c’è un nuovo fascismo, c’è anche una nuova Resistenza. E dopo la Resistenza, c’è sempre una Liberazione”.

Gli appuntamenti in Sardegna

Da Nord a Sud dell’Isola sono in programma iniziative, organizzate da Anpi e dai Comitati 25 aprile insieme ad associazioni, Comuni, movimenti cittadini per celebrare la Resistenza.

Gli appuntamenti di Alghero prenderanno il via venerdì 24 aprile: alle 19, nella sala conferenze de Lo Quarter, sarà proiettato il film documentario “Avevo due paure” di Theo Putzu e Paolo Cagnacci, un viaggio spazio-temporale tra persone e luoghi della Resistenza. Sabato 25 aprile, appuntamento alle 9 in piazza Porta Terra per la Festa della Liberazione; a conclusione del corteo, sempre in piazza Porta Terra, interverranno il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto e Laura Viglietto in rappresentanza della sezione cittadina dell’Anpi.

Oristano venerdì 24 aprile ospiterà due momenti di approfondimento attorno ai campi di concentramento nazifascisti al Centro servizi culturali di via Carpaccio con lo storico Carlo Carpaccio, la mattina dedicato alle scuole, e il pomeriggio al pubblico. Sabato in mattinata è prevista la deposizione di corone e fiori per commemorare i partigiani oristanesi nei luoghi simbolo della Resistenza; alle 17.30 la sala congressi del Mistral 2 ospiterà la premiazione del primo concorso “Beppe Meloni” accompagnata da interventi sul tema della Resistenza a cura di Carla Cossu, segretaria Anpi, e da una relazione su Antonio Gramsci, guerra, fascismo e democrazia a cura di Angelo D’Orsi.

A Cagliari l’assembramento è come sempre alle 9.30 in piazza Garibaldi; da qui partirà il corteo che raggiungerà piazza del Carmine dove sarà allestito il palco per interventi, musica e canti; saranno presenti, oltre ai rappresentanti delle istituzioni, le associazioni e i movimenti cittadini antifascisti. Dalle 16 alle 22 alle 20 l’Exma ospiterà la Jam della Resistenza: sul palco Almamediterranea, Matteo Leone, Cattivik, Golaseca, Roosters e poi attori e attrici e tante voci diverse sul tema dell’antifascismo. Alle 20 a Casa Saddi, Pirri, andrà in scena lo spettacolo “Marzabotto” di Carlo Lucarelli e Matteo Belli per la rassegna Aprile Resistente de Il crogiuolo.

La cerimonia istituzionale di Porto Torres è in programma sabato a partire dalle 10.30 in piazza Umberto I, davanti al Palazzo del Municipio: ci saranno le autorità civili, militari e religiose del territorio e le sezioni locali delle associazioni Carabinieri, Combattenti e reduci, Anmi e Anfi. Verrà posta una corona d’alloro ai piedi del monumento dedicato ai caduti del mare.

Caprera festeggia la giornata con l’esposizione della bandiera partigiana della Brigata “Spartaco II”, un cimelio del 1944 che rappresenta un ponte simbolico tra il Risorgimento italiano e la lotta di Liberazione; l’appuntamento è alle 12 ai Musei Garibaldini.

A Nuoro appuntamento in piazza Italia alle 10 per ricordare i partigiani antifascisti nuoresi. Alla cerimonia parteciperà la presidente della Regione Alessandra Todde.

A Sassari la cerimonia istituzionale sarà in piazza del Comune, qui arriverà il corteo che partirà alle 9.30 dall’Emiciclo Garibaldi: al termine della cerimonia in piazza dei Partigiani e delle Partigiane della Resistenza sarà posata una corona. Alle 15 inizierà il concerto che animerà la piazza fino a notte: sul palco Kyoto, progetto musicale di Roberta Russo in collaborazione con Truemantic, tra le realtà più interessanti della scena alternativa italiana, e poi le band sassaresi Caino, Daerke e Kaspar, nuove e consolidate espressioni dell’underground locale, Koury Ndiaye, figura storica della comunità senegalese in città, il supergruppo First Last Dance, i rapper RG e Giocca insieme a Chtulhu Nation, accompagnati da dj Padrino e GHSTNT. Spazio anche al teatro e alla performance con Simone Azzu e Martino Corrias. Accanto al palco, il progetto Resistenza Visiva, nato da una open call che ha registrato un’ampia partecipazione, porterà opere diffuse nello spazio urbano e una mostra collettiva nel cortile di Palazzo Ducale.

A Elmas l’appuntamento è alle 20 in via Dessì 1 per una festa in musica e convivialità: ci saranno band dal vivo e un aperitivo offerto dalla sezione locale di Anpi. Si invitano i partecipanti a indossare un dettaglio rosso di colore rosso.

La foto è di Dietrich Steinmetz